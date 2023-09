Come funziona il click day in programma il 1° ottobre per il bonus trasporti 2023: tutte le informazioni necessarie.

Per dare un sostegno alle famiglie italiane nel prossimo autunno di rincari, il governo ha confermato e rifinanziato nel Dl Trasparenza prezzi carburante una misura già introdotta nel 2022 con il Dl aiuti: il bonus trasporti. Già negli scorsi giorni, il 1° settembre, sono stati emessi attraverso un click day oltre 24mila voucher.

Per poter ottenere gli altri voucher ancora a disposizione per accedere all’agevolazione relativa ai trasporti è stato programmato un altro click day per la data del 1° ottobre. Scopriamo insieme come funziona questo nuovo appuntamento.

Cos’è il bonus trasporti 2023

Il bonus trasporti, introdotto nel 2022 con il Dl aiuti e rifinanziato dal governo con altri 100 milioni per il 2023, è una misura che dà diritto a uno sconto sul prezzo degli abbonamenti di viaggio. Lo sconto può essere utilizzato sia per il trasporto pubblico locale che per quello ferroviario a livello nazionale.

Viaggiare in treno

Il valore massimo del voucher è di 60 euro, utilizzabili per il pagamento di abbonamenti sia mensili che annuali relativi a: trasporto pubblico locale, regionale e interregionale; trasporto ferroviario nazionale. È possibile utilizzare il bonus anche per acquistare più di un abbonamento mensile, ma solo facendo domanda mese per mese, e non acquistandone di più contemporaneamente.

Come funziona il click day per il bonus trasporti

Il nuovo click day, già programmato per il 1° di ottobre, sarà in tutto e per tutto simile a quello di settembre. I soggetti che rispettano i requisiti per accedere all’agevolazione (Isee inferiore a 20mila euro nel 2022, nel caso di minori il reddito deve essere riferito ai minori e non al nucleo familiare) possono effettuare richiesta partecipando sulla piattaforma online.

Il criterio con cui verrà assegnato il voucher è quello della velocità. Otterranno l’agevolazione le persone che faranno richiesta più rapidamente, fino all’esaurimento dei voucher a disposizione. Gli unici documenti per poter partecipare al click day, avendone i requisiti, sono lo Spid o la Carta d’identità elettronica.

Una volta completata la domanda online, qualora i fondi siano ancora disponibili si riceverà immediatamente il voucher nominale, attivabile anche online. Questo sistema andrà avanti, di mese in mese, fino all’esaurimento di tutte le risorse messe a disposizione governo. Non sono ancora stati resi noti i dati relativi ai fondi ancora disponibili per il mese di ottobre. Fino al click day di settembre restavano ancora fondi per 1.395.915 euro.

Per ulteriori informazioni è comunque consigliabile visitare i canali del bonus trasporti sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e consultare i siti delle aziende locali, regionali o nazionali per comprendere se il voucher è utilizzabile per l’abbonamento di cui si ha effettivamente necessità.