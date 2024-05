In vista dell’apertura della stagione estiva, sono state assegnate le Bandiere Blu 2024: 14 nuove località premiate e 4 non riconfermate.

Come vuole la tradizione, con una cerimonia andata in scena a Roma, sono state assegnate le Bandiere Blu 2024. Sono 236 le località italiane premiate, ma le new entry sono solo 14. Rispetto alla lista dello scorso anno, 4 cittadine nostrane non sono state riconfermate.

Bandiere Blu 2024: premiate 236 località italiane

L’istituzione internazionale Foundation for Environmental Education (FEE), nel corso di una cerimonia a Roma presso la sede del CNR, ha assegnato le Bandiere Blu 2024. In Italia, ad ottenere questa importante certificazione sono state 236 località, di cui solo 14 new entry. Le assegnazioni, è bene sottolinearlo, si effettuano sulla base di 32 criteri molto “rigidi”, che vengono aggiornati periodicamente in modo da consentire alle amministrazioni delle varie località di adeguarsi agli standard richiesti.

Le 14 new entry nella lista delle Bandiere Blu 2024 sono: Ortona (Abruzzo), Parghelia (Calabria), Cellole (Campania), Borgio Verezzi e Recco (Liguria), Porto Sant’Elpidio (Marche) Lecce, Manduria e Patù (Puglia), Letojanni, Scicli e Taormina (Sicilia) e Tenno e Vallelaghi (Trentino Alto Adige). Al contrario, non sono riconfermate: Ameglia e Taggia (Liguria), Margherita di Savoia (Puglia) e Marciana Marina (Toscana).

Bandiere Blu 2024: la lista completa

Di seguito, la lista completa delle Bandiere Blu 2024 divise per regione, da quella che ne vanta di più alla meno premiata: