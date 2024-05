Vi presentiamo una selezione di belle frasi sull’innamoramento, la fase più eccitante ed entusiasmante di ogni rapporto.

Se state vivendo la fase dell’innamoramento sapete benissimo che si tratta di un momento, purtroppo, transitorio. E’ la vita: con il passare del tempo i legami, inutile mentire, perdono quel particolare magnetismo degli inizi. Vi proponiamo una selezione di belle frasi sull’innamoramento, da utilizzare in ogni occasione.

Le più belle frasi sull’innamoramento

Batticuore, farfalle nello stomaco, felicità: sono tante le emozioni scatenate dall’innamoramento. E’ una fase bellissima della conoscenza, forse quella più eccitante. In seguito il rapporto potrebbe anche finire, ma ciò che si vive nei primi tempi resta impresso nella mente in modo indelebile. Non bisogna porsi tante domande, ma solo vivere il momento, pienamente e in modo consapevole. Vi proponiamo una selezione di belle frasi sull’innamoramento:

È lecito inventare verbi nuovi? Voglio regalartene uno: io ti cielo, così che le mie ali possano distendersi smisuratamente, per amarti senza confini. (Frida Kahlo)

Ogni volta che mi guardi nasco nei tuoi occhi. (George Riechmann)

Noi ci innamoriamo non quando troviamo una persona perfetta, ma quando arriviamo a considerare perfetta una persona imperfetta. (Sam Keen)

“Innamorarsi”, l’imprevista caduta delle barriere che esistevano fino a quel momento fra due estranei. (Erich Fromm)

È bastato uno sguardo, o un gesto, o un breve colloquio. La loro anima se n’è andata, per un istante, per un’ora. (Søren Kierkegaard)

Voglio innamorarmi in modo che la sola vista di un uomo, anche a un isolato di distanza, mi faccia tremare, penetrandomi tutta, mi indebolisca, mi faccia sussultare addolcendomi e sciogliendomi qualcosa tra le gambe. È così che voglio innamorarmi, così totalmente che il solo pensiero di lui mi porti all’orgasmo. (Anaïs Nin)

Quando ci manca qualcuno, il tempo sembra muoversi più lentamente, e quando ci stiamo innamorando di qualcuno, il tempo sembra muoversi più velocemente. (Taylor Swift)

La bellezza attrae. Gli occhi selezionano. La pelle schiude. Il corpo spalanca. Ma è sempre di una mente che ti innamori. (Fabrizio Caramagna)

Domenica saremo insieme, cinque, sei ore, troppo poco per parlare, abbastanza per tacere, per tenerci per mano, per guardarci negli occhi. (Franz Kafka)

Era come se il mondo avesse improvvisamente smesso di girare. Come se la gente intorno a noi fosse scomparsa. Tutto dimenticato. Era come se nel mondo intero quei pochi minuti fossero stati creati soltanto per noi, e noi non potessimo fare altro che guardarci l’un l’altra. Era come se lui vedesse il mio volto per la prima volta. (Cecilia Ahern)

Come si scopre di essere innamorati? Si è innamorati quando si comincia ad agire contro il proprio interesse. (François Truffaut)

Io non “mi dichiarai” mai a voce: ma, se gli sguardi hanno un linguaggio, anche il più autentico imbecille avrebbe potuto accorgersi che ne ero innamorato cotto. (Emily Bronte)

Padre e figlio, madre e bambino, fratello e sorella sono uniti dal cuore; gli innamorati sono uniti dall’anima. (Victor Hugo)

Tutti gli innamorati sono in Dio. (Alda Merini)

O sei innamorato, o non lo sei. E’ come la morte… o sei morto, o non lo sei: non è che uno è troppo morto! Non c’è troppo amore, l’amore è lì, non si può andare oltre un certo limite e quando ci arrivi, a questo limite, è per l’eternità. (Roberto Benigni)

Ci si innamora così, cercando nella persona amata il punto a nessuno rilevato, che è dato in dono solo a chi scruta, ascolta con amore. Ci si innamora da vicino, ma non troppo, ci si innamora da un angolo acuto un poco in disparte in una stanza, presso una tavolata, seduto su un gradino mentre gli altri ballano. (Erri De Luca)

Se infelice è l’innamorato che invoca baci di cui non sa il sapore, mille volte più infelice è chi questo sapore gustò appena e poi gli fu negato. (Italo Calvino)

La giraffa ha il cuore lontano dai pensieri. Si è innamorata ieri, e ancora non lo sa. (Stefano Benni)

Due cuori innamorati sono come due orologi magnetici; ciò che si muove in uno non può non far muovere anche l’altro perché in entrambi agisce la medesima cosa, perché li attraversa una sola forza. (Goethe)

Ah, nei primi tempo di un amore, i baci nascono così naturalmente! Pullulano senza conoscer tregua, e sarebbe più difficile contare i baci che ci si è scambiati in un’ora che i fiori in un campo al mese di maggio. (Marcel Proust)

Frasi sull’innamoramento adatte per ogni occasione

Le frasi sull’innamoramento possono essere indirizzate al partner, oppure lette a se stessi, con il solo scopo di apprezzare al meglio questo momento magico.