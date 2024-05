Anche per il 2024 è stato confermato il bonus idrico integrativo: scopriamo a chi spetta e come ottenerlo.

Il bonus idrico integrativo 2024 è una misura di sostegno rivolta a soggetti in condizioni di particolare difficoltà economica e sociale. Per beneficiarne è infatti necessario essere in possesso di specifici requisiti, come rientrare in determinate soglie Isee. Vediamo a chi spetta e come presentare domanda per ottenerlo.

Bonus idrico integrativo 2024: chi può farne richiesta

Il bonus idrico integrativo 2024 è una misura di solidarietà aggiuntiva, prevista e gestita direttamente dagli enti locali, che viene finanziata attraverso un fondo di solidarietà che provvede a ripartire le risorse disponibili tra i vari enti. Per accedere al bonus è necessario rispettare parametri fissati dal Comune di appartenenza.

L’importo che spetta a ciascun soggetto idoneo sarà quindi diverso in base a quanto stabilito da ciascun ente territoriale. In Sardegna, ad esempio, l’importo del bonus idrico integrativo spettante a ciascun beneficiario è pari a:

€25,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE ordinario inferiore a €9.000.

€20,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE ordinario da €9.000 fino alla soglia di €20.000.

Per fare richiesta del bonus è inoltre necessario essere intestatari di un’utenza idrica diretta, ovvero l’intestatario del contratto di fornitura idrica deve avere obbligatoriamente la residenza anagrafica presso l’indirizzo di fornitura.

Come presentare domanda

Per accedere al bonus, i soggetti in possesso dei requisiti previsti devono presentare una specifica domanda da inoltrare entro e non oltre il 30 maggio 2024 (in assenza di diversa disposizione del proprio Comune). Le domande presentate oltre tale data vengono considerate nulle per decorrenza dei termini.

Alla domanda, che può essere presentata online o negli appositi sportelli, è necessario allegare la seguente documentazione: