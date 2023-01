Bonus trasporti 2023: scopriamo come funziona per lavoratori e studenti e qual è la nuova soglia.

Gli studenti e i lavoratori saranno felici di sapere che il bonus trasporti è stato prolungato anche per il 2023. Allo stesso può rientrare chiunque studi, lavori e insegni. Ciò che conta è rientrare in un determinato reddito che, dallo scorso anno è stato abbassato ulteriormente rendendo l’accessibilità molto più difficile e limitata.

Ecco, quindi, tutto quel che c’è da sapere a riguardo e come muoversi per ottenere il bonus trasporti in base alle nuove regole e senza sbagliare.

Bonus trasporti: le nuove regole da conoscere

Con il nuovo decreto carburanti del 14 Gennaio 2023, sono stare rese note le nuove regole per rientrare nel bonus trasporti destinato a studenti e lavoratori.

donna stazione

Studiato appositamente per rendere più sopportabile il caro energia che ormai da tempo grava sulle famiglie, il bonus che sarà pari al 100% della spesa da sostenere per l’acquisto, non potrà superare i 60 euro.

Quest’ultimo potrà essere ottenuto con un reddito complessivo (dell’anno precedente) che ammonti a 20mila euro. Si scenderà quindi dai 35mila euro ai 20mila euro annui, motivo per cui le persone che potranno accedervi saranno molte meno rispetto al precedente anno. Un limite imposto per poter rientrare nell’importo devoluto che è minore rispetto a quello dell’anno precedente.

Altre informazioni importanti sul bonus

Ma vediamo quali sono le altre particolarità che è importante conoscere sul bonus e la sua emissione.

La prima cosa da sapere è che questo sarà utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento (a differenza dello scorso anno) e che sarà esclusivamente nominativo e, quindi, non cedibile a terzi.

Inoltre, la durata sarà relativa al numero di richieste e quindi fino all’esaurimento dei fondi che per quest’anno è stata stimata per un valore di 100 milioni di euro.

Per la richiesta si potrà accedere sempre alla stessa piattaforma. Si dovrà però attendere un decreto attuativo che entrerà in vigore entro 30 giorni dal nuovo provvedimento.

Inoltre, per chi non lo sapesse, lo stesso sarà relativo al trasporto pubblico, locale, regionale, interregionale e (per quello ferroviario) anche nazionale.

Infine, il bonus trasporti è compatibile con la detrazione per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici.

