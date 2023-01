PTDS è l’acronimo di Post Traumatic Stress Disorder e si usa quindi riferendosi allo strss post-traumatico.

Sicuramente avrete già sentito parlare di stress post-traumatico in film o nei telegiornali. Questo disagio mentale viene anche definito PTSD, ma cosa significa questo acronimo? Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere in merito e vediamo quando è possibile utilizzarlo in maniera corretta.

Il significato di PTSD

L’acronimo PTSD sta per Post Traumatic Stress Disorder ed identifica quindi quello che in italiano chiamiamo stress post-traumatico. Questo termine quindi si usa per riferirsi a una forma di disagio mentale che si sviluppa in chi ha vissuto o assistito a ad eventi traumatici. Questo problema ha iniziato a diventare noto dopo essere stato studiato negli USA in seguito alla guerra del Vietnam e agli effetti nei veterani.

Lo stress post-traumatico, comunque, non è esclusivo di chi è andato in guerra. Esso può riguardare persone di tutte le età, infatti riguarda anche familiari, testimoni, soccorritori coinvolti in un evento traumatico. Spesso sorge anche da una esposizione ripetuta ad episodi violenti o di degrado.

Esempi d’uso

Vediamo quindi quali sono alcuni esempi d’uso in casi pratici per capire meglio qual è il significato di questo acronimo:

“Il PTDS può manifestarsi in tutte le persone che hanno vissuto o assistito a un evento particolarmente traumatico”.

“Quando è tornato a casa dall’Iran, il soldato americano ha dovuto fare i conti con il PTSD”.

“Chissà se anche John W. Bullock, padre di Sandra Bullock ha mai sofferto di PTSD oppure no ”.

