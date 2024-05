Qual è il significato di Mi ritorni in mente di Lucio Battisti? La canzone è uscita più di cinquant’anni fa, ma è ancora attuale.

Considerata una delle canzoni più belle di Lucio Battisti, Mi ritorni in mente viene ancora oggi trasmessa dalle maggiori emittenti radiofoniche. Sono trascorsi più di cinquant’anni dalla sua uscita, eppure il testo è attuale come non mai. Vediamo il significato del brano.

Mi ritorni in mente di Lucio Battisti: il significato della canzone

Uscita il 14 ottobre del 1969, la canzone Mi ritorni in mente di Lucio Battisti è contenuta all’interno del disco Emozioni del 1970. Scritto e composto dallo stesso artista con Mogol, il brano ha scalato le classifiche di vendita di quell’anno, diventando il singolo più ascoltato in assoluto. Ancora oggi viene trasmesso quotidianamente dalle maggiori emittenti radiofoniche e il merito, oltre che della musica, è anche del testo, attuale come non mai. Al centro della scena c’è la fine di una storia d’amore.

“Mi ritorni in mente

Dolce come mai

Come non sei tu“.

Il protagonista della canzone ripensa alla donna che aveva al suo fianco. Oggi che non è più con lui non può fare altro che paragonarla ad “un angelo caduto in volo” e continuare a viverla solo nei suoi sogni, ma c’è un momento che non riesce a scordare.

“Un sorriso

E ho visto la mia fine sul tuo viso

Il nostro amor dissolversi nel vento“.

La mente volta subito al giorno in cui ha capito che lei lo avrebbe lasciato. Stavano ballando e gli occhi della donna si sono posati su un altro uomo: “Ricordo, sono morto in un momento“. Amore e rabbia, voglia di tornare indietro e desiderio di dimenticare: nonostante le emozioni contrastanti, non può negare la presenza dell’ex fidanzata nel suo cuore.

Mi ritorni in mente: il testo della canzone

Mi ritorni in mente

Bella come sei

Forse ancor di più…

