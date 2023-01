Amore eterno, le frasi più belle: gli aforismi e le citazioni sull’amore destinato a durare per sempre.

L’amore è eterno finché dura, sentenziava un film di Carlo Verdone dei primi anni Duemila. Una verità dolceamara, che prova a mettere in discussione una delle grandi convinzioni, o forse delle grandi illusioni, degli animi romantici: ovvero che l’amore sia destinato a durare per sempre. D’altronde, sull’amore eterno frasi, citazioni e aforismi si sono sprecate nel corso dei secoli. E questo vuol dire che il concetto di eternità per un sentimento come l’amore non può venir meno con tanta semplicità. Se anche tu fai parte di quegli spiriti che credono che un matrimonio sigilli nell’eternità un amore e che una vera storia possa durare anche oltre la vecchiaia, allora questi potrebbero essere gli aforismi che fanno al caso tuo.

Frasi sul per sempre in amore

Di aforismi sull’amore eterno, come abbiamo ricordato, ne esistono davvero moltissimi. Scrittori, poeti, scienziati, cantanti, star del cinema. Tutti nel corso della loro vita hanno provato a descrivere la portata e la durata del sentimento che “move il cielo”, utilizzando a volte metafore e iperboli di straordinario impatto, altre volte rimanendo con i piedi per terra e scegliendo un linguaggio semplice per descrivere un sentimento che di semplice ha ben poco.

coppia amore abbraccio

Se dunque sei alla ricerca di frasi in grado di descrivere l’eternità dell’amore, queste potrebbero fare al caso tuo:

– Mi hai dato un “per sempre” nei miei giorni contati e non so dirti quanto io ti sia grata per la nostra piccola infinità. (John Green)

– L’amore ti dà la prima intuizione dell’eternità; l’amore è l’unica esperienza che trascende il tempo. Ecco perché gli amanti non hanno paura della morte: l’amore non conosce morte alcuna. (Osho)

– O sei innamorato, o non lo sei. È come la morte… o sei morto, o non lo sei: non è che uno è troppo morto! Non c’è troppo amore, l’amore è lì, non si può andare oltre un certo limite e quando ci arrivi, a questo limite, è per l’eternità. (Roberto Benigni)

– I piaceri sensuali passano e svaniscono in un batter d’occhio, ma l’amicizia tra noi, la reciproca confidenza, le delizie del cuore, l’incantesimo dell’anima, queste cose non periscono, non possono essere distrutte. Ti amerò fino alla morte. (Voltaire)

– L’amore vero essendo infinito ed eterno, non può essere consumato che nell’eternità. (Aldous Huxley)

– L’amore impedisce la morte. L’amore è vita. Tutto, tutto ciò che io capisco, lo capisco solamente perché amo. È solo questo che tiene insieme tutto quanto. L’amore è Dio, e il morire significa che io, una particella dell’amore, ritorno alla sorgente eterna e universale. (Lev Tolstoj)

Altre frasi sull’amore infinito

Il concetto di eternità si lega a quello di infinito, e per un sentimento come l’amore sfiora l’utopia. Sappiamo benissimo che gli esempi di amore che supera ogni ostacolo ce ne sono pochi. Quelle storie d’amore nate magari nell’infanzia e durate fino alla morte o anche oltre sono più presenti tra le pagine di un bel romanzo, che non nella vita vera.

Eppure, quella di Romeo e Giulietta resta comunque una storia paradigmatica, l’ambizione di moltissime persone al mondo, con la speranza, ovviamente, di un finale non altrettanto tragico. Perché l’amore è il sentimento più bello di cui possiamo fare esperienza nella nostra vita e, si sa, le cose belle vorremmo sempre non finissero mai, al di là della caducità della natura umana, allo stesso tempo una condanna e un premio.

Per poter approfondire ancora di più il discorso sull’eternità di questo sentimento, ecco altri aforismi che potrebbero fare al caso tuo:

– Nulla ci turberà, nessuna preoccupazione, nessun ostacolo! Saremo soli, tutti nostri, per sempre. (Gustave Flaubert)

– L’amore eterno dura tre mesi. (Confucio)

– Amore non è Amore se muta quando scopre un mutamento o tende a svanire quando l’altro s’allontana. Oh no! Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai; Amore non muta in poche ore o settimane, ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio se questo è errore e mi sarà provato, io non ho mai scritto, e nessuno ha mai amato. (William Shakespeare)

– L’unica differenza tra un flirt e l’amore eterno è che un flirt dura più a lungo. (Oscar Wilde)

– L’amore vero si dispera o va in estasi per un guanto perduto o per un fazzoletto trovato, e ha bisogno dell’eternità per la sua devozione e le sue speranze. Si compone insieme dell’infinitamente grande e dell’infinitamente piccolo. (Victor Hugo)

