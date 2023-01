BZRP Music Sessions #53 è la nuova canzone di Shakira, la stessa con cui asfalta l’ex Gerard Piquè: ecco il significato e le frecciatine.

Shakira ha sorpreso fan e non con una nuova canzone esplosiva. Si intitola BZRP Music Sessions #53 ed è destinata a diventare iconica. Il brano, infatti, è servito all’artista colombiana per asfaltare l’ex compagno Gerard Piquè, colpevole di averla tradita. Vediamo il significato e le frecciatine che la cantante ha lanciato al “campione“.

BZRP Music Sessions #53 di Shakira: il significato della canzone

BZRP Music Sessions #53 è la nuova canzone di Shakira, realizzata in collaborazione con il deejay Bizarrap. In pochissimo tempo, il brano è primo in tutte le classifiche e sta ottenendo milioni di visualizzazioni su YouTube. Non è tanto il sound ad aver catturato l’attenzione fan, quanto il testo. L’artista colombiana, infatti, ha deciso di lavare i panni sporchi in pubblica piazza e ha dedicato ogni singola parola della canzone alla fine della lunga storia d’amore con Gerard Piquè, padre dei due figli Milan e Sasha. Il loro rapporto è giunto a conclusione a causa di un tradimento di lui, che tra l’altro si è già rifatto una vita con Clara Chia Marti.

“Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción

Tanto que te las das de campeón

Y cuando te necesitaba diste tu peor versión

(Non tornerò qui, non voglio un’altra delusione

Ti atteggi tanto da campione

E quando avevo bisogno di te, hai dato la tua versione peggiore)“.

Fin dalle prime strofe, Shakira sostiene che Piquè si sia atteggiato da campione, per poi rivelarsi pessimo appena lei ha avuto bisogno del suo aiuto. Purtroppo, si è accorta troppo tardi che “un lupo come me non è per i principianti“. Lei era troppo grande per Gerard, motivo per cui lui adesso “stai con qualcuno proprio come te“. L’artista colombiana tira in ballo la nuova fidanzata e continua a farlo fino alla fine del brano.

“Me dejaste de vecina a la suegra

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

Mi hai lasciato vicino alla suocera

Con la stampa alla porta e il debito all’erario

Pensavi di avermi ferito e di avermi reso più dura

Le donne non piangono più, le donne fatturano“.

Spazio anche per la suocera, che Piquè le ha lasciato come vicina di casa del tutto indesiderata. Questo suo comportamento, anche se in un primo momento l’ha ferita, l’ha resa più forte, tanto che adesso vale due “22enni“. Il riferimento, neanche a dirlo, è alla nuova fidanzata Clara, che ha 23 anni.

“Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelera’o, dale despacio.

Hai scambiato una Ferrari con una Twingo

Hai scambiato un Rolex con un Casio

Vai ad accelerare, rallenta“.

Ovviamente, Shakira è sia Ferrari che Rolex, mentre Clara è una Twingo e un Casio. Con BZRP Music Sessions #53, l’artista colombiana ha asfaltato Gerard Piquè, la suocera e perfino la nuova fidanzata dell’ex. Al momento, l’uomo si è limitato a rispondere comprando una Twingo e sottolineando che un Casio “dura per sempre“.

Ecco il video di BZRP Music Sessions #53 di Shakira:

BZRP Music Sessions: il testo della canzone

Perdón, ya cogí otro avión

Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción

Tanto que te las das de campeón…

