Shakira ha un patrimonio stellare non solo in fatto di canzoni: ecco dove vive la popstar tra le più famose di sempre (e quello che è spuntato sul suo balcone ha mandato in tilt i social)…

Avete mai visto dove vive Shakira? Al netto di tutti i gossip al veleno esplosi intorno alla fine del suo matrimonio con Gerard Piqué, la cantante possiede un vero patrimonio stellare che conta alcune proprietà extralusso come la splendida casa in Spagna… Ecco dove abita nel cuore di Barcellona!

La casa da sogno di Shakira a Barcellona

Shakira vive a Barcellona con i figli, in una villa da sogno in cui avrebbe deciso di trascorrere il suo tempo libero da impegni professionali insieme alla famiglia. Vi sarebbe rimasta anche dopo la separazione dall’ex marito, il calciatore Gerard Piqué, nonostante abbia anche una bellissima proprietà a Miami.

Shakira

A casa di Shakira… una strega fuori dal balcone per l’ex suocera

Nel gennaio 2023, dopo aver pubblicato il suo singolo-stoccata all’ex marito in cui canta di come avrebbe scelto “una Twingo” al posto di una “Ferrari“, cambiando “un Rolex per un Casio“, l’artista avrebbe sferrato un altro clamoroso colpo ma indirizzato alla madre di Piqué, Montserrat Bernabéu, sua ex suocera.

Shakira avrebbe deciso di esporre il pupazzo di una strega fuori dal balcone, nel terrazzo della sua meravigliosa abitazione, così da renderlo ben visibile alla sua vicina di casa che sarebbe proprio l’ex suocera! A completare la frecciatina, il verso del suo brano “a tema”: “Mi hai lasciato come vicina di casa mia suocera / Con la stampa alla porta e il debito all’erario / Pensavi di avermi ferito e di avermi resa più dura / Le donne non piangono più, le donne fatturano”.

🧙‍♀️🔊 Shakira has reportedly been listening to her BZRP session on a loop today, where there is also a witch on the balcony pointing at her ex-mother-in-law's house… pic.twitter.com/ZX2qXJG8lB — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 14, 2023

La villa di Shakira a Barcellona nel segno della luce

La villa spagnola di Shakira, nel cuore di Barcellona, si compone di ambienti molto ampi in cui non manca una sana dose di luce naturale grazie alle grandi vetrate che circondano buona parte della casa. Negli interni spicca il bianco, scelto dall’artista sia per le pareti sia per i mobili e alcuni complementi d’arredo.

La villa di Shakira si presenta in perfetto stile moderno, linee essenziali e tanti led a impreziosire gli spazi con un delizioso gioco di luci che sprigiona tutto il suo fascino nelle serate di Barcellona.

Pavimenti in parquet e divani in pelle bianca completano una zona living da vera regina (in cui spuntano i suoi amati amici pelosetti, un cane e un coniglio a cui è legatissima)!

La casa di Shakira è un vero scrigno di comfort extralusso e comprende una piscina e una palestra privata in cui la cantante ama tenersi in forma. Con una vasta superficie che si sviluppa su più piani, la casa è incastonata in uno dei quartieri più esclusivi della città e la popstar colombiana l’avrebbe comprata con l’ormai ex marito a un prezzo di circa 6 milioni di dollari…

