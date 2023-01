Dopo due anni di stop, il Capodanno cinese 2023 verrà festeggiato alla grande: vediamo quali sono gli appuntamenti imperdibili in Italia.

Tutto è pronto per il Capodanno cinese 2023, che dopo lo stop forzato della pandemia torna ad essere festeggiato in ogni angolo del globo. Non solo in patria, l’evento sarà celebrato anche in Italia, dove la comunità dagli occhi a mandorla è presente e attiva da tempo. Vediamo quali sono gli appuntamenti nostrani imperdibili.

Capodanno cinese 2023: quando e dove festeggiarlo

Dopo due anni di stop causati dalla pandemia Covid-19, nel 2023 il Capodanno cinese torna ad essere festeggiato in tutto il mondo. Si stima che oltre 2 miliardi di persone celebreranno la ricorrenza, con 2,1 miliardi di viaggi per la Cina nel periodo che va dal 21 gennaio al 5 febbraio. In questi giorni, la popolazione dagli occhi a mandorla sospende quasi tutte le attività lavorative, per dedicarsi solo ed esclusivamente alla famiglia, ai parenti e alla preghiera nei templi. Non solo in Patria, il Capodanno cinese, che quest’anno celebra l’anno del coniglio, viene festeggiato anche negli altri angoli del globo.

In Italia, si parte da Milano, dove il rinomato ristorante cinese Giardino di Giada organizza una serata speciale il giorno della Vigilia, ovvero sabato 21 gennaio. Per la grande occasione, propone una cena cultural-gastronomica ad hoc, con tanto di pietanze dal significato benaugurante, musica suonata con lo Gu-Zheng (strumento musicale tradizionale) ed estrazione della lotteria di Capodanno. Il menù completo ha un costo di 58 euro a persona. In alternativa, il ristorante meneghino Bon Wei propone un menù studiato dallo chef Zhang Guoqing che resterà a disposizione dei clienti per tutti i 14 giorni della festività. Il prezzo varia da 140 a 180 euro.

Capodanno cinese 2023 in Italia: gli appuntamenti imperdibili

Restando a Milano, ci sono altri due appuntamenti imperdibili da segnalare: il menù speciale del ristorante Mu Dim Sum, disponibile dal 16 al 22 gennaio, e la parata di domenica 22 gennaio alle ore 14:00 tra l’Arco della Pace e Piazza Sempione. Spostandoci a Roma, troviamo Oolong, che il 21 gennaio celebra la vigilia del Capodanno cinese con un menù speciale. Da segnalare anche il tram appositamente abbellito per l’occasione che girerà per le vie della Capitale. Il veicolo, per volere dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese e dell’Istituto Italo Cinese con il Patrocinio di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, attraverserà la città per augurare un felice anno del coniglio a tutti.

Si festeggerà il Capodanno cinese anche a Padova, dove il 22 gennaio si svolgerà la famosa Danza del Drago, con partenza alle ore 15:00 da Palazzo Moroni. Il 23, invece, ci sarà la sfilata “di abiti delle corti imperiali cinesi dalla Dinastia Han ai Manciù” presso Palazzo della Ragione. Infine, dal 24 gennaio al 2 febbraio, ci sarà il Padova Chinese Film Festival al Cinema Lux. Vi trovate a Prato? Ottimo, visto che anche qui la festività cinese è celebrata alla grande. I locali che vanno per la maggiore sono Ravioli di Cristina in via Felice Cavallotti 36 e Ravioli Liu in via Fabio Filzi 39.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG