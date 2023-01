Harry Potter Studios di Londra: dove si trovano, biglietti, prezzo e tutte le informazioni sul luogo dove la magia diventa realtà.

Qual è il luogo più magico di Londra? La risposta è una e una soltanto: gli Harry Potter Studios. E non solo per gli appassionati dei romanzi dedicati al maghetto più amato al mondo. Se c’è un posto infatti imperdibile per grandi e piccini, per fan della saga o anche per semplici turisti in cerca di avventure, è proprio il celebre parco della Warner Bros, dedicato interamente alla saga cinematografica. L’unico luogo al mondo in cui potersi davvero immergere in tutto e per tutto nell’atmosfera della Scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, quella sognata da milioni e milioni di persone in tutto il mondo. Ma dove si trova questo splendido parco e qual è il prezzo dei biglietti? Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere!

Harry Potter Studios di Londra: dove la magia diventa realtà

Gli Studios non sono semplicemente il set cinematografico che ha dato vita alla magia, ma un vero parco tematico, degno del miglior Disneyland, dedicato esclusivamente ai film della saga. Suddivisi in aree, permettono ai fan di scoprire ogni singolo dettaglio. Si passa così dal celeberrimo Binario 9 3/4 alla splendida Diagon Alley, uno dei luoghi più amati dagli appassionati, lì dove è possibile acquistare, tra le altre cose, la propria bacchetta.

libro e bacchetta di Harry Potter

Ovviamente non manca un giro all’interno della scuola vera e propria, con la sala grande, l’ufficio dei professori, compresi quella della malvagia Umbridge e di uno degli eroi, Silente. C’è l’aula pozioni, ci sono alcuni dei luoghi più iconici della saga. E non mancano anche gli ambienti in esterna, come la foresta proibita. Il tutto, ovviamente, corredato da tantissimi oggetti di scena dei film in esposizione permanente.

Oltre a guardare, durante il tour si potrà però anche agire. È possibile infatti fare magie, brandendo la propria bacchetta e immedesimandosi nei propri beniamini. E se, tra un’avventura e un’altra, ti viene fame, all’interno del parco potrai trovare anche diversi luoghi di riposo, per una pausa golosa. Tra tutti, anche l’amatissimo Chocolate Frog Cafè.

Come arrivare agli Harry Potter Studios: indirizzo e orari

Come molti parchi tematici, anche gli Studios della Warner dedicati al celebre maghetto si trovano leggermente dislocati rispetto alla città vera e propria. La distanza da Londra è di circa 32 chilometri. L’indirizzo completo è Warner Bros. Studio Tour London, Studio Tour Drive, Leavesden, WD25 7LR.

E per quanto gli orari? Aperto tutti i giorni, il parco è accessibile nei giorni feriali dalle 9.30 alle 20.30, mentre nei festivi l’orario di apertura e chiusura varia leggermente, dalle 8.30 alle 22. Vale comunque sempre la pena consultare il calendario. In alcune circostanze gli orari potrebbero subire delle variazioni straordinarie.

Biglietti e prezzi

Accessibili sia in autonomia che con apposite visite guidate, anche di gruppo, gli Studios dedicati a Harry Potter solitamente possono essere visitabili interamente dalle due alle tre ore, anche se i veri appassionati probabilmente vorranno rimanere all’interno di questo luogo magico il più a lungo possibile.

A questo punto arrivano però le note dolenti. Quanto costa visitare questo magnifico parco? I biglietti purtroppo non hanno un prezzo facilmente accessibile. Si attestano infatti sui 109 euro (comprensivo di ingresso e di trasferimento, andata e ritorno, da Victoria Station agli studi veri e propri, oltre che di altri studi dedicati a film come Mary Poppins, Sherlock Holmes, James Bond e altro ancora). Tuttavia, è possibile anche acquistare il singolo biglietto d’ingresso al prezzo di 55 euro per gli adulti, 44 euro per i bambini dai 5 ai 15 anni. L’ingresso per i più piccoli, sotto i 4 anni, è invece gratuito.

