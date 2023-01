Le tendenze moda del 2023 si tingono di allegria, fantasia e creatività: da Gucci a Valentino si festeggia l’anno del coniglio d’acqua

Paesaggi paradisiaci, dolci e teneri conigli, look coloratissimi: c’è voglia di rallegrare e ammorbidire quest’inverno – non rigidissimo, considerando le imprevedibili variazioni climatiche – e le collezioni dedicate all’anno cinese sono un tuffo nelle tendenze 2023 winter edition, quest’anno animate da loghi e conigli, perché secondo l’oroscopo cinese questo è l’anno del coniglio d’acqua. In attesa della Festa della primavera che darà inizio allo scoccare del primo giorno dell’anno cinese, solitamente tra fine gennaio ed inizio febbraio in un data variabile, da Gucci a Valentino, da Moschino a Givenchy, ecco come ingannare l’attesa rubando inspo e tendenze per confezionare look celebrativi ad hoc.

Tendenze moda 2023: look cutie e nuance brillanti, da Gucci a Valentino

Cosa simboleggia il coniglio d’acqua nell’oroscopo cinese? Quiete, pace, serenità, sentimenti di cui abbiamo un estremo bisogno nonostante le problematiche politiche, sociali, ambientali che avvolgono il mondo. Se non possiamo quindi con un colpo di bacchetta magica portarle nel mondo, cerchiamo di alimentarle in noi stessi scegliendo un abbigliamento che si faccia bandiera di questa nostra necessità.

Gucci dipinge questa nostra esigenza proponendo una collezione che celebra il colore e la natura, portandoci nel surreale e favoloso dei suoi scatti che ci ricordano i mondi di Alice nel paese delle meraviglie e del Mago di Oz, mondi apparentemente tranquilli ma dai paesaggi distensivi, magici, paradisiaci e dove i conigli, protagonisti dell’anno e onnipresenti in queste fantastiche storie. Fantasie dal gusto orientale, conigli che inteneriscono bomber, maglie e cardigan e look che mixano due o tre colori, il look proposto da Gucci e vibranti e cutie chic.

– Omaggia invece l’anno del coniglio in direzione differente, celebrando le peculiarità della cultura cinese Valentino, che per l’occasione ripropone outfit total logo, trend avvistato sulla passerella estiva, accostando il rosso a nuance neutre come il beige, bianco e nero. Il diktat è chiaro: il guardaroba invernale ha più di un motivo per tingersi di rosso.

La capsule Looney Tunes di Moschino e i 100 anni Disney con Givenchy

Collaborazioni speciali sono quelle firmate da Moschino e Givenchy, che per festeggiare l’energia e la solarità del Capodanno cinese collaborano il primo con Looney Tunes e il secondo con Disney. Anche nel caso di Moschino, la capsule è coloratissima, effervescente ed ironica: il brand sceglie infatti come icona Bugs Bunny che appare su t-shirt, abiti, gonne e shorts, circondati da cuori e decorazioni orientali.

– Il rosso invade anche la collezione di Givenchy, che realizza una collezione doppiamente celebrativa: l’anno del coniglio d’acqua e i 100 anni della Disney: una capsule limited edition per lei e per lui, disegnata dal nuovo direttore creativo Maximilian Davis, composta di camicie, gonne, foulard, maglie girocollo, una giacca e una t-shirt, da abbinare ad accessori come sneakers, cinture e borse in pelle.

Riproduzione riservata © 2023 - DG