Tra le calzature più desiderate del revival anni 2000, non mancano all’appello le Timberland, connubio perfetto di comfort, sport e praticità

Estate o inverno che sia, in valigia o da indossare il giorno stesso della partenza, le Timberland rappresentano da sempre una garanzia: un modello che unisce comfort, praticità e stile dinamico. In questo inverno 2023, questo modello sempre più amato dalla moda streetwear e andato ormai ben oltre l’etichetta di scarpe da indossare in giornate da escursioni, con l’impazzare del trend 2000 sono. tra le calzature più desiderate ed indossate. E non solo nei colori e modelli più classici.

Timberland+jeans: abbinamento iconico e vintage

Original Yellow Boots per gli addetti ai lavori, Timberland per i più: queste scarpe da sempre vanno a braccetto con i jeans, dal lavaggio chiaro a quello scuro, replicando quello che negli anni ’80 era uno degli accostamenti preferiti dai “paninari”. Negli anni ’90 la fortuna di questo scarponcino svanì per tornare più florida che mai negli anni 2000, quando star come J.Lo e Rihanna ne hanno fatto un modello streetwear dal sapore vintage.

Imponenti, massicce, dai colori vistosi – anche quelle basic sono realizzate con dettagli e rifiniture che non le fanno passare inosservate -, che si scelga un paio di jeans skinny o un paio di denim a zampa, le Timberland sono focus dell’outfit. D’inverno sono perfette con un piumino lungo o corto, con un bomber o una giacca over in tweed per i nostalgici del vintage oppure con un peacoat per cavalcare l’onda di uno streetwear da city più elegante.

Minigonne, abiti + Timberland, anche colorate o con tacco

Dal classico al pop: le nuove tendenze approvano una versione anche riveduta e corretta della Timberland, che rinuncia un po’ al suo aplomb sofisticato e ricercato, a partire dalla versione della suola in plateau che le accosta ad una linea più casual ad un’appeal eccentrico, espresso dalle nuove nuance come il rosa o il verde.

Se la svolta glam è andata ulteriormente in avanti con i modelli col tacco alto e slanciato o con quelle con interno peluche ed esterno interamente in pelle, le Timberland esprimono la loro attitudine elegante anche se abbinate ad una scamiciata, una minigonna o un mini dress in inverno, donando all’outfit una personalità glam, decisa e rock: un accostamento perfetto per chi desidera un look femminile ma dinamico e non convenzionale.

Divertitevi anche a valorizzare con un paio di collant glitter, con calzini lunghi da far uscire fuori dalla scarpa o delle parigine per un look ancora più femminile, nostalgico se ci aggiungerete anche un paio di scalda muscoli della stessa nuance ma a contrasto.

