Lungo o corto, il caban è un evergreen anche per il guardaroba femminile: il giusto mix tra sport ed eleganza

Ora che l’inverno inizia a farsi sentire per davvero, cosa c’è di più romantico e necessario di un caldo abbraccio? Anche se questo è l’anno della piumino revenge, sempre più crop o di media lunghezza da stringere in vita con una cintura, c’è un classico del guardaroba femminile che non tramonta mai: il caban. Amato anche dal guardaroba maschile, è uno dei capispalla più genderless e versatile. Con il suo taglio elegante stemperato da un appeal sportivo è il key must have del look casual da indossare tutti i giorni quanto del glam look da sera. Se ancora non l’avete, è ora di individuare il vostro caban ideale, perché di modelli da desiderare in questo 2023 ce n’è più di uno!

Caban donna, la storia: un capospalla da city attinto dal guardaroba militare

Prima di diventare il best friend di passeggiate, serate e corse al lavoro, il caban era il cappotto di panno lungo fino a metà gamba indossato dal comparto della Royal Navy britannica agli inizi del ‘900. Pratico, elegante, unico, già genderless per natura non sarebbe passato molto tempo e questo capo sarebbe entrato nel guardaroba femminile prêt-à-porter grazie a Coco Chanel, che lo realizzò naturalmente in tweed.

Nella sua versione femminile il caban tende ad essere generalmente più corto di quello maschile, più avvitato, ed è caratterizzato dal doppio petto, due tasche anteriori verticali e una interna, ampi baveri al collo. Così come proteggeva i marinai dal mare e dalle intemperie, in città è il complice perfetto per una giornata movimentata o per un appuntamento improvviso da “metto la prima cosa che capita”.

Il blu scuro ne è sempre stato il colore caratteristico, ma nel corso del tempo colori come il cammello e il bianco hanno ingentilito il modello ancora di più, donadogli un’allure romantica. Un marchio femminile, specializzato nel confezionare capispalla d’innata eleganza è senz’altro Max Mara, che ha fatto anche del caban un suo modello icona.

Come indossare il peacoat nell’inverno 2023: i modelli e i look

Accanto a modelli più contemporanei, in questo inverno 2023 il caban femminile si rimodella sui modelli degli albori, prediligendo lo stile navy: blu scuro, nero, caratterizzati da bottoni lucenti in oro o argento a contrasto, sono quelli prevalentemente di tendenza, quasi ad enfatizzare maggiormente la natura militare di questo capospalla.

Si abbina perfettamente con un jeans in denim chiaro o scuro: un look dinamico, pensato per tutti i giorni, versatile come office look o per una giornata da trascorrere fuori casa tra shopping e relax. Se in vista c’è invece un’occasione formale, come un laurea o un incontro di lavoro importate, abbinatelo ad una gonna tubino ed un paio di décolleté, che ne evidenzieranno il taglio elegante e meno quello sportivo.

– E se desiderate rendere il vostro caban glam e sensuale, questo iconico capospalla si può abbinare anche con un mini dress o una minigonna, insieme ad un paio di tacchi alti o stivali: un look squisitamente da sera e dal sapore ’70, da impreziosire con un paio di collant fantasia o colorati per creare un vivace contrasto.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG