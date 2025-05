Nel 2019 è stato inserito nella lista dei 100 personaggi più influenti al mondo, ma cosa sappiamo di lui? Ecco chi è Pierpaolo Piccioli, genio sublime della moda!

Pierpaolo Piccioli ha una sfavillante carriera nel mondo della moda. Dopo essere stato direttore creativo di Valentino, maison a cui il suo genio ha dato un fondamentale contributo, è successivamente passato alla direzione creativa di un altro importante marchio, Balenciaga. Inoltre, è uno degli uomini più in vista del fashion system. Scopriamo la sua storia partendo dalla biografia, a cavallo tra arte e fantasia, e esploriamo la sua vita privata.

Pierpaolo Piccioli, chi è: biografia e carriera

Nato a Roma il 29 agosto 1967, sotto il segno zodiacale della Vergine, Pierpaolo Piccioli è stato l’uomo di punta della maison Valentino. La sua inclinazione per l’arte, in ogni forma e sfumatura, gli ha permesso di balzare in testa al fashion system dopo gli studi all’Istituto europeo di Design, a Roma.

Dal sogno iniziale di dedicarsi al mondo del cinema, è passato al vertice di una svolta storica nel mondo della moda, diventando direttore artistico del brand di Valentino Garavani con la collega Maria Grazia Chiuri, al fianco della quale ha lavorato per circa un decennio. Entrambi furono nominati direttori creativi degli accessori per poi passare al medesimo ruolo dell’intero marchio.

Era il 2008, l’alba di un cammino travolgente verso il successo planetario! I due si sono conosciuti durante l’esperienza avvincente in casa Fendi. Durante il suo incarico a Valentino, Piccioli ha vestito star del calibro di Rihanna e Zendaya.

Dal 2016 Piccioli è salpato in solitaria verso una fama sempre più straordinaria. Nel 2024, in un comunicato congiunto con il marchio ha annunciato la fine del suo incarico, ma dall’anno successivo Piccioli è stato nominato nuovo direttore creativo di Balenciaga.

La vita privata

Cosa sappiamo della vita privata del popolare direttore creativo? Nel cuore di Pierpaolo Piccioli una moglie, Simona Caggia, e i loro tre splendidi figli. Hanno scelto una vita riservata, lontana dal chiasso della città e piuttosto riservata nonostante la celebrità dello stilista. La coppia non si è più separata dopo il primo incontro.

A Vanity Fair, Piccioli ha raccontato di averla conosciuta a una festa, all’età di 19 anni, e uno di punti di forza del loro amore sarebbe il fatto di non aver mai fatto compromessi. “Abbiamo costruito tutto insieme, pezzo dopo pezzo: a Roma mi invitavano in case meravigliose, ma io ero poi contento di tornare alla nostra, coi due letti singoli legati col fil di ferro“.

Piccioli vive a Nettuno con la famiglia, la medesima città in cui è cresciuto.

Le curiosità su Pierpaolo Piccioli

– Il Time lo ha inserito nella speciale classifica delle 100 persone più influenti del 2019! La sua posizione? Uno strepitoso 16° posto!

– Ha una visione della moda molto personale, e in ogni creazione punta su inclusione sociale e tutela della diversità.

– Nella collezione primavera/estate 2011, l’introduzione dell’accessorio di grande successo, la scarpa Rockstud, ha giocato un ruolo decisivo nel superamento dei ricavi del marchio oltre il miliardo di euro.

– La sua grande dote è saper cogliere in ogni colore una potenzialità sempre nuova, giocando con volumi e accostamenti dal forte impatto visivo.

– Il cinema è tra le sue passioni di sempre, e ha vissuto il suo percorso di stilista come naturale estensione di quel sogno di fare il regista…

– Nel 2019, a Cannes, ha presentato il suo ‘primo film’ con Luca Guadagnino. Piccioli ha collaborato con il regista al titolo The Staggring Girl, con Julianne Moore…

– Su Instagram è seguitissimo, e la sua gallery contiene un’esplosione di colori davvero affascinante!