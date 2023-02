Direttrice di Valentino fino al 2016, e poi di Dior, Maria Grazia Chiuri è una stilista di talento, premiata con la Légion d’Honneur.

Maria Grazia Chiuri è tutto fuorché antiquata: le sue sfilate sono veri e propri viaggi nell’eleganza e nel glamour, elogiati dal mondo della moda. Infatti la donna, oltre a dare risalto alla moda nel mondo, è anche in prima linea per la parità dei sessi. A lei spesso si affida Chiara Ferragni, che ha scelto Maria Grazia Chiuri anche per Sanremo 2023. Ripercorriamo la biografia di questa straordinaria stilista che rende orgogliosa l’Italia!

Maria Grazia Chiuri: biografia e carriera

Maria Grazia nasce a Roma il 2 febbraio 1964 Figlia di una sarta, studia allo IED di Roma e si specializza inizialmente in accessori. A Firenze incontra lo stilista Pierpaolo Piccioli, con il quale inizia una lunga collaborazione fino ad affiancarlo alla direzione della maison Valentino. I due si definiscono “designer anomali”: eterosessuali e con i piedi per terra, che pensano a portare a casa il pane piuttosto che andare a feste esagerate.

Maria Grazia Chiuri

Nel 2016 la stilista lascia Pierpaolo Piccioli alla direzione di Valentino per passare a Dior. “Un’italiana sul trono di Francia“, la definiscono i giornali e le riviste di moda.

La sua collezione di debutto è stata ispirata al Giappone, un Paese che la Chiuri ama molto, e presentata appunto a Tokyo. Un debutto da considerarsi storico, perché la Chiuri è la prima donna a capo di Dior e la seconda italiana, dopo Gianfranco Ferré.

In questa sua gestione, la stilista si è avvicinata molto al movimento femminista, cosa che traspare in alcune suo creazioni: in particolare alcune t-shirt con scritte di grandi autrici dichiaratamente femministe.

Maria Grazia Chiuri: vita privata

Il marito di Maria Grazia Chiuri si chiama Paolo Regini e vive a Roma. I loro figli si chiamano Nicolò e Rachele Regini. I figli tra l’altro fanno da ispirazione alla mamma: “Le ventenni sono il futuro“, ha dichiarato Maria Grazia. La stilista, infatti, osserva il loro stile, più moderno e culturalmente consapevole rispetto alla generazione precedente e si fa guidare da loro per la sue creazioni.

Chi è il marito di Maria Grazia Chiuri, Paolo Regini

Paolo Regini è un uomo d’affari romano. Non si sa molto sul suo conto, solo che è sposato con la Chiuri e che è il padre dei suoi due figli.

Dove vive Maria Grazia Chiuri?

Maria Grazia Chiuri vive a Parigi per lavoro, dove c’è la sede di Dior anche se ovviamente è abituata a girare il mondo per il suo lavoro e per le sfilate.

3 curiosità su Maria Grazia Chiuri

-È su Instagram, dove spesso posta delle foto relative ad eventi e sfilate.

-La Chiuri è stata la prima stilista donna italiana a ricevere la Légion d’Honneur, la più alta onorificenza francese nel 2019.

-Molto vicina al movimento femminista, in particolare ad alcune autrici di romanzi e poesie, come: Chimamanda Ngozi Adichie, Linda Nochlin, Robin Morgan e Tomaso Binga (poetessa che decise di darsi un nome maschile).

