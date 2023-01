Comodità, sensualità e romanticismo: curiosiamo tra i capi e le tendenze dell’estate 2023

Se state già pensando all’estate non preoccupatevi, è tutto normale. Sopratutto adesso che da pochissimo siamo usciti da un periodo relativamente festivo, in cui un po’ tutti abbiamo rubato qualche giorno di vacanza. E se abbiamo riempito il nostro guardaroba di abiti di paillettes, outfit da sera, capispalla e capi d’occasione grazie ai saldi, fantasticare su cosa indosseremo quest’estate e come è il pensiero che ci culla nell’attesa delle prossime vacanze. Quali saranno le tendenze estive imperanti? Per scoprirlo possiamo riavvolgere il nastro e tornare alle anteprime delle passerelle estive e fare un resoconto, ma sappiamo bene che social e influencer arricchiranno e magari stravolgeranno le previsioni.

Tendenze moda estate 2023: i pantaloni, sempre più cargo!

Non ci libereremo di loro, per fortuna! Stiamo parlando dei pantaloni cargo: pratici, dinamici, sempre diversi, sportivi ma capaci di essere incredibilmente eleganti. E sopratutto comodissimi: dopo esserci affezionate al comfy nel periodo pandemico e aver ritrovato poi la voglia di indossare qualcosa di accattivante per scrivere le pagine della normalità ritrovata, non potevamo chiedere di meglio.

Oltre ai modelli più sportivi da modellare con gli elastici ai fianchi e alle caviglie, con due tasconi o più, over o attillati, con stringhe oppure minimal, il pantalone cargo saprà essere casual abbinato ad una t-shirt e glamour indossato con capi in trasparenza o impreziosite con paillettes per chi cerca un’alternativa alla jumpsuit o all’abito da sera.

Look fantastici, romantici, sensuali: fiori, outfit incappucciati, capi lingerie

Le tendenze della moda femminile dell’estate 2023 spazieranno dall’essere gender a raccontare il lato più introspettivo, intimo e romantico della sensualità femminile, note che fanno rima con trasparenze, ispirazioni e capi rubati alla lingerie che continuano ad invadere il guardaroba quotidiano. I corsetti, che hanno dominato le tendenze moda 2022, sono un must have: dai più leggeri a quelli più sinuosi per enfatizzare le forme, rimodellano persino giacche, t-shirt e maglie crop che vengono rivisitati a mò di corsetto.

I fiori vivranno una nuova stagione: non più solo per impreziosire le texuture dei capi, ma fioriranno sui capi in versione 3D, tendenza esplosa durante l’ultima fashion week estiva da New York a Milano, da Milano a Parigi: su abiti, maglie, gonne, ci sembrerà di essere protagoniste di un mondo fantastico.

Dal fantastico al fantasy è un attimo. Se quest’inverno ha visto includere negli accessori più trendy il balaclava, quest’estate abiti, maglie e top saranno caratterizzati da cappucci, per giocare un po’ di mistero e un po’ d’avventura. Eleganti, chic, la tendenza ricorrente sarà portare il cappuccio in stile anni ’80, ricordando il glam di Grace Jones.

