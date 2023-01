Tantissime collane, nuance scintillanti in oro e argento ma soprattutto gioielli dal materiale riciclato e su cui investire

Per molte di noi i gioielli sono un vero e proprio tallone d’Achille, un punto debole dal circolo vizioso: così diversi, dalle forme sempre più ricercate e dai materiali sempre più particolareggiati, uno tira l’altro. Sfidiamo chi di voi non ne ha già acquistato uno in tempo di sconti o lo ha incluso nella wish list dei saldi per acquistarlo al primo ribasso, magari quel bracciale o quel paio di orecchini che corteggiavate da qualche mese. Tra una promozione e l’altra però, come si iniziano a scorgere le nuove collezioni di abbigliamento, così anche quelle dei bijoux non si fanno trovare impreparate e da vere appassionate non possiamo farci trovare impreparate su quelle che promettono di essere le scintillanti tendenze 2023.

Gioielli 2023, le tendenze: le collane saranno le più trendy, meglio se in materiale riciclato

Il ritorno e l’avvento repentino delle bodychain, che continueranno ad essere indossate d’estate come d’inverno perché abbiamo visto quanto possano impreziosire magnificamente anche un maglione, ha senz’altro contribuito a prediligere l’uso delle collane. Le tendenze del 2023 ne vogliono così tante, tantissime da indossare, maxi e sottili da mixare, creando quasi collane a doppio o più giri personalizzate. Il look a strati si fa vincente e sempre piacere anche nel mix and match dei bijoux.

La sostenibilità è un discorso che la moda porta avanti con fermezza ed investe tutti i settori. L’Italia è uno dei paesi che presta maggior attenzione alla scelta di materiali sostenibili per la realizzazione di gioielli, l’alta gioielleria predilige infatti i diamanti riciclati, che assicurano un minor impatto ambientale rispetto a quelli coltivati in laboratorio o estratti naturalmente. Vedremo quindi una maggior attenzione ad informare con apposite etichette sui materiali una clientela che ha sviluppato una matura consapevolezza in questo senso, influenzando così anche le scelte d’acquisto. Prepariamoci anche al trend delle collane di tendenza boho composte da pietre energetiche, che conquistano per i brillanti colori turchese, onice nero e perla coltivata.

Il ritorno dell’oro e dell’argento: più qualità, sostenibilità e meno quantità

L’attenzione della clientela alla scelta di realizzare i gioielli con materiali riciclati e una maggiore sensibilità ai temi dell’ambiente e della sostenibilità, spingono ad acquisti più responsabili e ponderati: si è disposti a spendere di più, privilegiando la qualità e meno la quantità. Grazie alle nuove tecnologie si riescono a produrre gioielli che utilizzano meno metallo prezioso, contenendo anche i prezzi. Si predilige così meno il gioiello usa e getta, dettato dalla moda del momento, ma un prezioso che abbia un significato speciale e che duri nel tempo. Nel 2023 quindi i bijoux diventeranno un piccolo investimento.

Pronte quindi a concentrare l’attenzione su gioielli in oro e argento? Saranno loro quindi a dominare la scena, sia nella media che nell’alta gioielleria, come dimostrato dalle ultime collezioni di Dior e Gucci che ne enfatizzano tutta la bellezza e la preziosità intramontabile dell’oro giallo ma anche bianco, amatissimo da Tiffany. Tiene testa all’oro anche l’argento, sempre più accostato a bijoux o perline colorate, dal gusto meno luxury e più pop.

