Dal classico solitario ai modelli nerd, gli anelli di fidanzamento si rinnovano. E noi possiamo suggerire, con parsimonia, quello che ci farebbe sognare!

Che siate ancora in cerca dell’anima gemella o in attesa che il partner si faccia avanti sigillando romanticamente il momento, dare uno sguardo agli anelli di fidanzamento più belli e preziosi in circolazione e persino trendy, non è certo un peccato. Anzi con parsimonia, chissà che con qualche simpatica osservazione non si possa far comprendere quale potrebbe essere l’anello perfetto per conquistare il vostro cuore. La sorpresa è sempre romantica e graditissima, ma alle volte qualche dritta può anche far piacere! Scopriamo allora dai classici a quelli più originali e inaspettati, quali sono gli anelli di fidanzamento in tendenza.

Anelli di fidanzamento “particolari”: i modelli nerd con Pikachu o con personaggi cutie

Alcune coppie nascono e si uniscono sempre di più sotto il segno di una passione: un film, una canzone o una serie tv potrebbero essere galeotti e far scoppiare la scintilla. Deve essere questo il motore d’ispirazione che deve aver spinto l’azienda giapponese di bijoux U-Treasure a realizzare un anello non convenzionale e decisamente nerd.

E se siete fan dei Pokemon, potreste essere le fortunate che potranno sfoggiare con felicità la novità del momento: l’anello Pikachu. Il design riprende quello classico ed intramontabile del solitario, impreziosito però da due Pikachu che circondano un diamante centrale, quasi a voler ufficializzare e augurare il meglio ai due prossimi sposi. Diversi i materiali, pensati così per venire incontro a budget diversi: argento, platino, oro giallo o oro bianco con Pikachu dorati, entrambi da 18 carati questi ultimi. Deliziosa è anche la custodia: poteva non essere una sfera Poké? Il prezzo parte dai 260 euro per l’argento, 12.000 per oro giallo, bianco e platino, a cui vanno aggiunti eventuali costi di spedizione e incisione.

Se i Pokemon non sono esattamente la vostra passione ma amate follemente la cultura giapponese e i personaggi cutie, sempre U-Treasure propone anelli di fidanzamento ispirati ad altri anime come One Piece, Kirimi o Sailor Moon.

Tiffany, Cartier, Pandora: solitari e trilogy, le proposte classiche

Ricevere un Tiffany è sempre un sogno ad occhi aperti. Il prestigioso e iconico brand di alta gioielleria presentò il suo primo solitario nel 1886, un modello essenziale, brillante e luminoso, oggi dalla forma più contemporanea ma sempre ancorata alla tradizione. Il prezzo è da capogiro: si parte infatti dai 44.000 a salire a seconda del design, del materiale e della lavorazione. Un sogno per poche, ma osservare i modelli può essere di ispirazione per individuare un modello simile che vedreste bene sulla vostra mano.

– Stesso capogiro e sogno anche per gli anelli di fidanzamento dell’alta gioielleria Cartier, ma non per tutti i modelli: si parte infatti dai 3000 euro per i modelli Etincelle, che ricordano di base un anello tennis ma composto di diamanti e con un prezioso diamante a forma poire di 16 carati. Un sogno non così proibito rispetto allo storico Solitario 1895, dove per conoscere il prezzo va prenotato un appuntamento.

Meravigliosi, pop e accessibili sono gli anelli di fidanzamento Pandora. Per stupire e sigillare il proprio amore non bisogna necessariamente spendere cifre da capogiro: basta la semplicità e la dolcezza a rendere indimenticabile un momento che rappresenterà un nuovo capitolo per la coppia ed è esattamente questa l’essenza dei modelli Pandora. Dai trilogy a quelli intrecciati, per simboleggiare l’unione di una coppia destinata, i modelli sono in argento e partono dai 59 euro fino ai 179 della fascia intrecciata placcata in oro rosa.

