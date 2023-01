In attesa di scoprire di più sui look sanremesi, passiamo in rassegna i look più particolari e che hanno fatto parlare di Chiara Ferragni

Esagerati, particolari, estrosi, audaci, sensuali: sono molteplici gli attributi che potremmo individuare per descrivere i look sfoggiati da Chiara Ferragni nel corso degli ultimi anni e che inevitabilmente varierebbero a seconda del nostro gusto e della nostra sensibilità. Il dato oggettivo però è che quasi sempre i suoi look più particolari, non sempre sfoggiati e mostrati nel suo feed Instagram in occasioni di eventi pubblici o personali ma il più delle volte per presentare una tendenza, hanno generato discussione ed engagement tra i social e i media, diventando così riconoscibili ed indimenticata a distanza di tempo, almeno tra fashion, social addicted e appassionati all’imprenditrice digitali. Ne passiamo in rassegna qualcuno per rinfrescarvi la memoria!