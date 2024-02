L’anticonformismo nella moda ha un nome, ed è Jean-Paul Gaultier. Ecco la storia del geniale stilista francese!

Tra i più innovativi e irriverenti stilisti dell’alta moda, Jean-Paul Gaultier ha fatto la storia sia con i suoi abiti che con i suoi profumi, entrati di diritto nella cultura pop di tutto il globo. Soprannominato “l’enfant terrible” dell’haute couture, non ha mai frequentato alcuna scuola per stilisti, eppure è riuscito ad affermarsi e diventare uno dei designer più famosi del mondo: ecco come!

Chi è Jean-Paul Gaultier? La biografia

Jean-Paul Gaultier nasce ad Arcueil, città nel nord della Francia, il 24 aprile 1952, sotto il segno del Toro. Cresciuto nei sobborghi della capitale francese, è un bambino timido, ma grazie alla moda riesce a trovare la sua voce.

A Repubblica ha raccontato: “Avevo nove anni quando vidi in TV uno spettacolo delle Folies Bergère. Rimasi così incantato da quei costumi meravigliosi che il giorno dopo a scuola mi misi a disegnarli, cristalli e piume compresi. Il professore se ne accorse, e per punirmi mi obbligò a stare in piedi sulla sedia con il disegno attaccato sulla schiena, mentre incitava i miei compagni a deridermi. Lo fece per umiliarmi, ma invece loro iniziarono a farmi i complimenti, a chiedermene altri. Così dall’essere una specie di paria divenni popolare, e capii che tutto può essere bello e degno di essere raccontato“.

Figlio di un contabile e una cassiera, ha sempre avuto pieno appoggio della sua famiglia, anche se, come dicevamo, non ha mai frequentato una scuola per designer di moda. Nei primi anni tenta di affermarsi inviando i suoi bozzetti a vari stilisti già illustri, finché non viene notato da Pierre Cardin, che lo assume come assistente nel 1970. È l’inizio di una carriera unica.

Jean Paul Gaultier

La carriera dello stilista (e non solo)

Undici anni dopo da quel primo lavoro, Jean-Paul Gaultier si fa strada con la sua prima collezione, con cui si guadagna il nome di enfant terrible. Questo perché il suo stile è irriverente, insolito e anticonvenzionale: si ispira allo streetwear e fa sfilare modelle anziane, in sovrappeso o piene di piercing e tatuaggi.

Gaultier disegna capi per molti film, tra cui Il quinto elemento di Luc Besson.

Ma si afferma soprattutto nel mondo della musica, disegnando il famosissimo reggiseno a cono di Madonna. Crea abiti anche per Kylie Minogue e Marylin Manson, aiutandolo a promuovere l’album The Golden Age of Grotesque. Nel frattempo, organizza sfilate di uomini in gonna e kilt che chiama Bravehearts – Men in Skirts.

Il primo profumo di Gaultier si chiama Classique e nasce nel 1993 come fragranza floreale per donne. Il primo profumo per uomo sarà invece Le Male. Il terzo sarà Fragile, a cui seguono Gaultier² (unisex), Fleur du Male e Ma Dame.

La sua sfilata del 22 gennaio 2020 allo Châtelet Théâtre di Parigi è uno degli eventi più importanti della sua carriera: non solo celebra il suo 50esimo anno di attività, ma sancisce anche il suo ritiro dalle passerelle. Non è, però, un addio definitivo il suo, ma un nuovo inizio!

Il grande stilista ha lavorato anche fuori dal mondo della moda, soprattutto come presentatore e commentatore tv. Tra le altre cose, nel 2021 è infatti stato membro della giuria della versione francese di Ballando con le Stelle. Nel 2024, uno spettacolo incredibile che unisce moda, musica, artisti, danza e cultura pop celebra la sua carriera: si tratta del Fashion Freak Show.

La vita privata di Jean-Paul Gaultier

Sulla sfera privata di Jean-Paul Gaultier, sappiamo che c’è stato un grande amore nella sua vita: si tratta di Francis Menuge, suo partner sentimentale (e anche nel lavoro) per circa 15 anni. Tuttavia, la loro relazione è stata spezzata nel 1990, quando Menuge è morto di AIDS.

Sappiamo inoltre che, crescendo, il punto di riferimento dello stilista, è stata la nonna: di professione infermiera, per arrotondare aiutava le donne a diventare più belle facendo massaggi, leggendo le carte e tagliando i capelli.

Le curiosità sullo stilista

– Gaultier è anche un musicista: nel 1989 ha persino pubblicato un singolo dal titolo How to do that.

– Gli MTV EMA 1995 hanno avuto proprio lo stilista come presentatore.

– La sua prima fragranza maschile Le Male, è il profumo maschile più venduto in Europa!