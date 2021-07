Nello storico confronto di Wimbledon tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic, la protagonista inaspettata è stata Claudia Bigo, madre del tennista italiano! Scopriamo perché.

Claudia Bigo è la madre di Matteo Berrettini e le gocce assunte a Wimbledon, davanti alle telecamere, hanno incuriosito tutti scatenando un’ondata di interrogativi. Di cosa si trattava? Che sostanza c’era nella boccetta sfoderata durante lo scontro della storia tra suo figlio e Djokovic? Vi raccontiamo questo, e molto altro sulla biografia e sulla vita privata…

Chi è Claudia Bigo e dove vive?

Claudia Bigo, madre del tennista Matteo Berrettini, vive a Roma e lavora in un negozio di sigarette elettroniche nella Capitale. Su Instagram un account blindato, ma in tv una fama internazionale non solo per il successo del figlio nello sport…

È stata infatti la regina della curiosità a Wimbledon, durante la partita storica di Matteo Berrettini contro Novak Djokovic, e il motivo si nasconde in un gesto che ha scatenato l’attenzione di milioni di persone… complice l’occhio vigile di una telecamera che l’ha inquadrata in un momento inaspettato per tutti…

Matteo Berrettini

La vita privata di Claudia Bigo

Claudia Bigo ha sposato Luca Berrettini, e dal marito ha avuto due figli: Matteo, famoso tennista nato nel 1996, e il figlio minore Jacopo Berrettini, arrivato due anni e mezzo dopo il primogenito. La loro è sempre stata una famiglia molto unita, anche nello sport. I genitori e il fratello di Matteo Berrettini lo seguono sempre nelle sue grandi tappe sportive.

Chi è il marito di Claudia Bigo?

Luca Berrettini è un appassionato di sport, e da giovane faceva l’istruttore di tennis nei villaggi vacanze. Secondo quanto emerso sul suo primo incontro con Claudia Bigo, riporta Ragusa News, i due si sarebbero conosciuti negli anni ’80, durante un’estate a Brucoli, il borgo marinaro di Augusta, in Sicilia, poi è arrivato il matrimonio coronato dalla nascita dei figli.

Claudia Bigo e le gocce “misteriose” a Wimbledon

Tantissimi spettatori si sono chiesti cosa avesse Claudia Bigo tra le mani durante la partita storica del figlio Matteo Berrettini a Wimbledon. Una dose di gocce “misteriose” assunta durante il grande evento, poi “somministrata” anche al ragazzo al suo fianco (il secondogenito Jacopo) a favore di telecamera, che si sarebbe rivelata essere un rimedio naturale contro l’ansia… i Fiori di Bach!