Festeggerete l’inizio del nuovo anno in montagna? Ecco qualche suggerimento per l’outfit per Capodanno sulla neve.

Trascorrere in montagna la notte di San Silvestro è il modo migliore per celebrare l’inizio del nuovo anno. Curare il look è importante in qualsiasi modo decidiate di festeggiare, ma sulla neve dovete prestare particolarmente attenzione. Essere eleganti senza morire di freddo, infatti, non è facile. Se non avete idea di cosa indossare, non dovete preoccuparvi, ci penseremo noi a darvi qualche consiglio su come vestirsi per un Capodanno in montagna.

Capodanno in montagna: gli outfit per la cena

Anche in montagna bisogna adattare l’outfit per Capodanno al tipo di festeggiamenti e al luogo dove si terranno. Se passerete una serata informale con amici e parenti in una baita, non avrete certo bisogno di abiti eleganti. Un caldo maglione di lana a trecce, oppure uno di caldissima ciniglia, un jeans e degli stivaletti in pelliccia (come gli UGG, ad esempio, che non passano mai di moda) andranno benissimo.

Se, invece, festeggerete in un elegante ristorante o hotel, non potrete rinunciare agli abiti da sera. Non dovete preoccuparvi di avere freddo: i locali sono sempre super riscaldati e per stare calde vi basterà indossare un cardigan e una pelliccia sull’abito, da togliere una volta entrate. E poi, esistono anche abiti eleganti e allo stesso tempo caldi, come quelli in velluto o quelli in lana.

Outfit con abito in velluto

Capodanno in montagna: gli outfit per la mezzanotte in piazza

Le cose si fanno un po’ più complicate se aspetterete la mezzanotte in piazza. Le temperature notturne, nelle località di montagna, sono infatti decisamente gelide. In questo caso, siete obbligate ad indossare un piumino, meglio se lungo, scarponcini imbottiti ed impermeabili, pantaloni pesanti (ancora una volta, vi suggeriamo il velluto), calze termiche e maglioni di lana grossa.

Sciarpa e cappello invernali

Cappello, sciarpa e guanti sono indispensabili. Per stare più calde, potete indossare sul piumino una maxi sciarpa, da indossare come fosse una mantella. Ci penseranno poi il vin brulé e lo spumante a riscaldarvi ulteriormente!

