Chic ed elegante ma con sobrietà: da Kate Middleton c’è solo da imparare e copiare i suoi look dalle mille occasioni

Rispetto a Letizia Ortiz che ama vivacizzare il dress code regale anche con qualche colpo audace – ricordate il cut out di qualche mese fa?- Kate Middleton è l’immagine perfetta dell’equilibrio tra indossare capi alla moda, alla portata di tutte ma sempre rispettando il dress code sobrio e composto che richiede la sua immagine.

Una lezione che inevitabilmente deve aver imparato da Diana: riproporre capi già indossati ma con nuovi accostamenti, avere dei pezzi chiave nel guardaroba che delineano uno stile formale ma pratico, la rende più vicina che mai al suo popolo e persino alle fashion addicted, come mostrano i sold out che periodicamente Zara registra di un capo scelto e indossato da lei. E a noi non resta che apprendere e lasciarci ispirare dai suoi migliori look dell’anno, da sfoggiare qui ed ora.

Kate Middleton outfit 2022: shorts+cardigan, look strategico per l’estate e per l’autunno

Se siete di quelle che amate i pantaloni corti ma non sapete come indossarli tutti i giorni dal momento che ritroviamo shorts inguinali o lunghezze che non ci soddisfano, Kate ha trovato la risposta e la giusta dimensione agli shorts perfetti da indossare anche all’inizio dell’autunno: un modello a campana lungo poco più su al ginocchio bianco, pratico e chic.

La Duchessa ha abbinato una maglia di filo blu con strisce bianche, strizzando l’occhio ad un look alla marinara, perfetto da indossare in estate nelle giornate più fresche ed umide ma strategico in autunno, quando le temperature iniziano a chiederci di vestirci a strati. E le scarpe? Kate sceglie un paio di sneakers bianche modello Superga e noi non potremmo che essere più che d’accordo: un comfy chic dall’allure royal. Un capo decisamente nuovo nel guardaroba della Duchessa di Cambridge.

Midi dress fantasia+blazer, una combo dalla pratica eleganza

Se gli shorts bermuda sono stati una sorpresa, non lo sono decisamente due capi molto cari al guardaroba di Kate e che quest’anno sono senza dubbio diventati la sua mise distintiva: il maxi dress e il blazer, che da un po’ di tempo a questa parte sono diventato un unico outfit, a cui Kate generalmente ricorre in occasione di eventi esteri importanti o occasioni pubbliche speciali.

– C’è però un’altra novità nel su guardaroba e questa volta si tratta della scoperta di una nuance nuova: un glicine dalle sfumature cangianti che ci avverte quanto questo colore lo sceglieremo fino alla fine del 2022. Siamo pronte quindi anche ad un blazer di questo colore da indossare con un midi dress in un connubio di eleganza e praticità che ci offre un look inspo per una cerimonia come una laurea oppure come un office outfit per incontri di lavoro particolarmente importanti.

I midi dress sono per Kate una vera e propria passione: la duchessa ha individuato l’essenza preziosa di questo capo, femminile ma anche comodo, che predilige in tutte le varianti, dalla tinta unita ai modelli fantasia come geometrici, a pois o floreali. Chic se indossato da solo, dinamico se in abbinamento con n blazer, da indossare con sling back o décolléte rigorosamente.

