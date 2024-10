Il regalo prima dei regali: il calendario dell’Avvento

Archiviata l’estate, la prima grande festività a cui si pensa è il Natale, e non è quindi un caso che si inizi a pensare alle idee regalo per le festività con diversi mesi d’anticipo.

Esistono tipologie di regalo che, affinché siano sfruttate al meglio, vanno donate prima dell’arrivo di dicembre: il riferimento è ovviamente ai calendari dell’avvento. Scopriamo insieme di cosa si tratta e le più interessanti varianti alla versione tradizionale.

Cos’è un calendario dell’Avvento?

Il concetto di calendario dell’Avvento è arrivato in Italia da così tanti anni da potersi considerare ben radicato nelle nostre abitudini natalizie, nonostante si tratti di una tradizione della cultura germanica. Nella sua veste tradizionale il calendario dell’avvento non è altro che un cartonato dotato di 24 finestrelle, all’interno di ognuna delle quali è conservato un cioccolatino o un dolcetto.

A partire dal 1 dicembre i bambini possono aprire una finestrella al giorno e gustare il cioccolatino che trovano, avviando un dolce percorso (in tutti i sensi) fino al giorno del Natale. L’idea alla base del calendario dell’avvento è semplice quanto geniale, ed è quindi normale che negli ultimi anni abbia avuto anche altri tipi di declinazioni.

Il calendario dell’Avvento targato Douglas

Sempre più aziende negli ultimi tempi hanno creato un proprio calendario dell’avvento, sostituendo ai tradizionali cioccolatini dei propri prodotti e ne hanno fatto una tipica idea regalo per le feste. Fra i calendari dell’Avvento 2024 degni di nota svetta sicuramente quello Douglas che ne ha creato due versioni, una per il pubblico femminile ed un’altra per quello maschile.

Nel calendario dell’Avvento beauty pensato per le donne, ad esempio, dietro le 24 finestrelle si nascondono profumi, rossetti, smalti, fondotinta e tantissimi altri prodotti per la cura del corpo. Sul fronte maschile, invece, i prodotti sono prevalentemente quelli per la rasatura e per la cura della pelle in generale. Il fatto che Douglas abbia scelto solo i prodotti dei brand più importanti per i propri calendari dell’avvento li rende automaticamente fra le migliori idee regalo per Natale.

A chi regalare un calendario dell’avvento?

Se fino a poco tempo fa i calendari dell’avvento erano pensati solo per i bambini, oggi sono diventati un prodotto universale. Se prendiamo i calendari dell’avvento come quello della Douglas, ad esempio, ci rendiamo conto che può essere regalato a chiunque: dalla mamma alla migliore amica, passando per sorelle e colleghe di lavoro, mentre sul lato maschile papà e fidanzato (o marito), pur non essendo necessariamente fan dei prodotti di bellezza, saranno ben contenti di avere delle scorte.

Perché regalare un calendario dell’Avvento?

Se la tradizione prevede che i regali per il Natale si scartino a partire dalla mezzanotte del 25 dicembre, perché regalare un calendario dell’avvento che, per sua stessa natura, può essere utilizzato fra il 1 e il 24 dicembre? In effetti questo dono è pensato, come suggerisce il nome, per il periodo dell’Avvento, e quindi per i puristi del Natale non può essere un regalo da scartare sotto l’albero.

La verità è che viene usato per fare regali a tutte quelle persone a cui si vuole bene ma che non si avrà modo di incontrare per il Santo Natale. Pensiamo a tutti quei lavori che prevedono le ferie natalizie, o alle persone che per le Festività tornano nei paesini in cui sono nati per stare con i familiari più stretti: per queste e altre tipologie di persone regalare un calendario dell’Avvento è la scelta perfetta!