Must have degli anni 2000, tra le tendenze basic dell’estate 2023 il top a fascia conquista favori e consensi, lasciando indietro la canotta

Chiamatelo tube top, così come vuole l’hashtag dalle 100 milioni di visualizzazioni su Tik Tok, il top a fascia che tutte noi nel pieno degli anni 2000 avremo indossato una e cento volte, ispirate da pop star come le Spice Girls e Britney. Oggi ritorna e noi siamo prontissime ad indossarlo ancora una volta secondo i dettami delle vibes Y2K che popolano le tendenze dell’estate 2023. Stretto parente del corsetto ma decisamente più street and go, approvato anche sulle passerelle estive, non ci resta che scoprire come, quando e perché sfoggiarlo, adesso che la bella stagione si può dire ufficialmente iniziata.

Tendenze estate 2023: il tube top avvistato in passerella, l’identikit

Come si è evoluto il top a fascia ai giorni nostri? Sicuramente giocando ad arricchirsi di dettagli, desideroso di esprimersi da un look casual ad uno glam, magari anche elegante come il modello candido ed essenziale di Cucinelli, che lo propone anche come capo strategico da indossare sotto maglie see-through o dall’effetto bucato.

Diverse le lunghezze, dai crop a quelli più avvitati da stringere in vita con una cintura, così come anche le texture: protagonista il denim in casa Diesel naturalmente, i modelli ultra crop di Prada impreziositi dall’iconico monogram o quelli in pelle proposti da Etro, in un vivace gioco di forme e texture.

Come indossare il tube top: gli inspo look di Hailey Bieber, Dua Lipa,

Le passerelle lanciano e propongono, ma la conferma arriva sempre da celeb e influencer, che suggeriscono gli accostamenti da sperimentare e realizzare, esaltando la semplicità e comodità di un capo che conserva sempre una certa allure sexy.

– Il look che indosseremo proprio tutte? Ce lo regala Hailey Bieber, con i suo pantaloni cargo e un top a fascia nero, completato da un cappellino a visiera all’americana e una raffina shoulder bag. Street and cool, come sempre. L’appeal sofisticato di questo tube top arriva invece da Dua Lipa, che sceglie la versione ultra crop da abbinare più di una volta ad una giacca blazer, avvolgente o dalle spalle ampie.

– Modello crop corsetto, da sfoggiare ed adattare in più di un’occasione è il tube top strutturato scelto da Valentina Ferragni: in un delicato verde fluo, l’influencer lo abbina in un total look green, ma lo immaginiamo anche in un look a contrasto o multicolor, da completare con un coprispalle o un blazer.