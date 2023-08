Tra le tendenze bijoux di quest’estate 2023 spopola quella dei bracciali maxi e minimal oro e argento, dalle passerelle alle celeb

L’effetto luminoso e scintillante d’estate è una condizione sine qua non per impreziosire i nostri look da spiaggia. Un po’ mermaidcore, un po’ dee, le passerelle hanno immaginato le nostre estati in riva al mare sotto una lente di molteplici sfumature che viaggiano da nuance pop e fluo a quelle più sofisticate e glamour, così che se le giornate siano in riva al mare o su una barca, il nostro guardaroba estivo compreso il portagioielli, possa avere tutto l’occorrente. Tra gli accessori che cavalcano le tendenze dei beach look di stagione ci sono anche i bracciali minimal e maxi a cerchio, che indossati su un bikini sono quel tocco inaspettato che donano un fascino elegante e tropicale allo stesso tempo.

Tendenze bijoux estate 2023: Saint Laurent, Giovanni Raspini, Mam

La tendenza bijoux di questi preziosi bracciali, dai maxi ai minimal, è stata avvistata sulle passerelle della primavera/estate 2023, quando stilisti come Saint Laurent hanno accostato a lunghi abiti estivi almeno un bracciale da portare al polso o in alto al braccio, disegnando moderne e fiere guerriere dal fascino esotico.

Il colore prediletto è l’oro, che spesso si affianca al nero o all’argento, colori versatili che spiccano: questi bracciali infatti nascono per essere indossati da soli o al massimo in due, capaci di impreziosire un look da sera e anche da spiaggia. Lisci e semplici, leggermente bombati, mantengono una linea asettica senza troppi fronzoli, proprio per essere facilmente mixati anche ad un look casual, come i modelli di Mam, scelti da Kylie Jenner.

– Raffinati, eleganti, dal design arricchito da anelli che donano al bracciale un’allure più sofisticata, sono i modelli in oro di Giovanni Raspini, che spiccano immediatamente per la loro sfumatura d’oro lucente. Un bijoux perfetto per chi ama indossare colori leggeri e candidi come bianco, panna e beige, per un prezioso effetto quiet luxury.

Bikini e bracciali in oro: i look inspo di Chiara Ferragni, Hailey Bieber, Kylie Jenner

Alle più attente fashion addicted non sarà sfuggito che Chiara Ferragni è una delle influencer che ama di più abbinare i bracciali in oro al bikini: l’imprenditrice digitale lo fa sempre in chiave pop, accostando l’oro a colori vivaci e privilegiando bracciali tondi minimal e poco compatti. Così da scegliere la comodità ma senza rinunciare ad un tocco glam!

– Alla tendenza dei bracciali in oro da indossare in spiaggia non sfugge neppure Hailey Bieber: la modella sceglie un bikini floreale in giallo e una cascata ai polsi di maxi bracciali in oro doppi, scegliendo l’effetto dea greca, aggiungendo anche una bodychain in vita. In vista di un tuffo al tramonto, la combo è tutta da copiare.

– E confermando la versatilità di questi modelli perfetti da infossare in vacanza e mettere assolutamente in valigia, ancora una volta è Kylie Jenner, che abbina due bracciali in oro di diverse dimensioni giocando ad un contrasto di dimensioni, ad un bikini verde lime. L’effetto è quello di un look sensuale, esotico e prezioso.