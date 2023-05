Qual è l’outfit ideale per poter festeggiare i 18 anni di una nostra amica? Ecco i consigli su come vestirsi ad un diciottesimo!

Abbiamo appena ricevuto l’invito per partecipare ad una festa di 18 anni di una nostra cara amica. La domanda sembrerebbe sorgere quasi spontanea: cosa indossare? Vestirsi ad un diciottesimo richiede alcune accortezze da seguire dal momento in cui si tratta di una festa importante e anche abbastanza elegante. Ecco perché c’è chi opta per abiti meravigliosi e tacchi vertiginosi sfoggiando un outfit con classe ed eleganza, ma se non è uno stile che ci rispecchia possiamo focalizzarci su qualcosa di più semplice… Scopriamo insieme alcuni look su come vestirsi per il grande evento!

Come vestirsi per un diciottesimo se sono un’invitata?

Come detto inizialmente, cerchiamo di scegliere un outfit che rispecchi il nostro stile e che, quindi, ci faccia sentire completamente a nostro agio.

outfit elegante

Prima di tutto bisogna valutare bene la location in cui si celebrerà il diciottesimo. L’outfit può variare anche in base alla festa organizzata: se è al mare, opteremo per un determinato tipo di vestito e di scarpe; mentre se è in una sala possiamo indossare tranquillamente un tubino nero con décolleté.

A volte, durante queste tipologie di feste, assegnano anche un dress code. Quindi, cerchiamo di rimanere in tema ed evitare di commettere qualche errore. Qualora non dovesse essere una festa a tema, via libera con la scelta.

Vestito per diciottesimo: quale scegliere

Possiamo scegliere se indossare un vestito, quindi un maxi dress o un modello midi/mini, o scegliere un pantalone elegante e alla moda. Solitamente il più gettonato è il modello a palazzo. Per quanto riguarda i colori, ovviamente, non abbiamo alcun vincolo.

L’abito non deve essere necessariamente elegante, poiché non siamo noi i protagonisti della festa. Quindi, apriamo il nostro guardaroba e scegliamo un vestito o a tinta unita o a fantasia con particolari e dettagli eleganti che donano quel tocco in più di raffinatezza al look.

Vestito lungo floreale colorato

Vestiti per 18 anni: cosa evitare

Per rimanere sul semplice evitiamo l’animalier, il pitonato e altre fantasie decisamente eccentriche.Per quanto riguarda le scarpe, invece, scegliamo un modello comodo e pratico da indossare. Sicuramente il tacco è la scelta migliore, quindi optiamo per un tacco non troppo alto e, se possibile, largo.

