Abbigliamento, accessori, calzature di tendeza a piccoli prezzi: ma come veste Stradivarius?

La chiave di violino oggi rappresenta la firma Stradivarius, marchio spagnolo appartenente al gruppo Inditex, oggi presente in oltre 57 paesi in tutto il mondo. Da anni Stradivarius veste ragazze alla moda ispirato proprio da loro, diventando per loro una sorta di biglietto di invito, un modo di esprimere la loro personalità al mondo in tutto quello che fanno. Stradivarius è abbigliamento, accessori, calzature a “piccoli prezzi” per vestire da capo a piedi seguendo le tendenze del momento a prezzi accessibili a tutti.

Stradivarius, guida alle taglie

Le opinioni sulla vestibilità dei capi Stradivarius sono diverse. In molte indicano che alcuni capi tendono, più di altri, a vestire piuttosto piccolo e stretto rispetto ad altre marche e addirittura ad altri capi Stradivarius: questo è il caso di gonne, jeans e pantaloni in genere, mentre magliette e vestiti vestono in linea con altri marchi d’abbigliamento.

Vestito corto con fiori

Stradivarius ha taglie europee che differiscono da quelle italiane di cui, in genere, è sempre riportata la taglia corrispondente (ad esempio la 34 europea corrisponde alla 38-40 italiana), per questo può accadere di far confusione se immediatamente non si trova corrispondenza con capi della propria taglia.

Allo stesso modo una taglia 32 europea corrisponderà alla nostra 36. Taglia europea da non confondere con quella americana: per la perfetta corrispondenza tra taglie americane, europee e italiane vi rimandiamo alla nostra guida sulle taglie per togliervi ogni dubbio.

Stradivarius: la vestibilità dei pantaloni

In genere, comunque, si evidenzia una corrispondenza pressoché simile per quanto riguarda maglie, magliette, top e abiti, mentre qualche differenza in più è riscontrata in gonne e pantaloni dove, spesso, giro vita e larghezza delle gambe (per i pantaloni) possono richiedere qualche ricerca e qualche prova in più in camerino. Tuttavia, è sempre bene ricordare che ognuno ha il proprio fisico, le proprie preferenze in termini di vestibilità di abiti e non tutti valutano allo stesso modo questo parametro così soggettivo.