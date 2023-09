Qual è il significato di Per tutte le volte che di Valerio Scanu? La canzone d’amore è stata scritta da Pierdavide Carone.

La canzone Per tutte le volte che ha consentito a Valerio Scanu di vincere il Festival di Sanremo. Sono trascorsi più di dieci anni dal trionfo sul palco dell’Ariston, ma il brano continua ad essere trasmesso dalle maggiori emittenti radiofoniche. Vediamo il significato e il testo.

Per tutte le volte che di Valerio Scanu: il significato della canzone

Per tutte le volte che è la canzone che ha permesso a Valerio Scanu di vincere il Festival di Sanremo del 2010. Contenuta all’interno dell’omonimo album, è stata scritta da Pierdavide Carone e ha raggiunto la prima posizione della classifica Fimi dei singoli più venduti di quell’anno. Un brano profondo, che parla di amore in modo intimo. L’autore ripercorre “tutte le volte che” la relazione sembrava essere finita, analizza gli addii che non sono mai stati tali.

“Per tutte le volte che

Mi chiedi scusa e scusa più non è

Ma trovi sempre il modo di farmi sembrare il simbolo del male“.

Tra sbagli dell’uno e dell’altro, scuse vere o fittizie, si arriva ad un certo punto in cui “scatta qualcosa fuori e dentro di noi“. La loro unione, allora, non sembra poi così sbagliata.

“Se così potente questo amore che

Ci difendiamo

Con tutta la forza ma non basta quasi mai“.

E’ impossibile non prendere il considerazione il male che si stanno facendo, eppure quando si ritrovano si rendono conto che sono “irraggiungibili“. Per tutte le volte che di Valerio Scanu è un inno all’amore, a quel sentimento profondo che riesce ad attraversare mille tempeste.

Ecco il video di Per tutte le volte che di Valerio Scanu:

Per tutte le volte che di Valerio Scanu: il testo della canzone

Per tutte le volte che

Mi dici basta e basta più non è

Non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore…

