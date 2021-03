Le frasi per promessa di matrimonio più emozionanti o divertenti: ecco alcune frasi famose da utilizzare personalmente o da consigliare ai propri amici.

Ci sono momenti indimenticabili nella vita di una coppia. Uno di questi è la promessa di matrimonio, il primo passo per arrivare alle nozze. Anche per questo la giornata della promessa viene festeggiata da sposi, amici e parenti. Trovare le frasi per promessa di matrimonio più adatte, anche per questo, non è semplice, qualunque sia il nostro ‘ruolo’. Se hai bisogno di una frase giusta da utilizzare o da consigliare, ecco una raccolta delle più belle, emozionanti o divertenti tratte dall’universo del web!

Auguri promessa di matrimonio: i più amati

Partiamo dalle frasi che possiamo utilizzare per fare i nostri auguri ai promessi sposi nel giorno simbolicamente più importante della loro relazione.

matrimonio

Queste alcune delle frasi più amate per fare gli auguri ai futuri sposi:

– Augurissimi per questo nuovo passo e tanta felicità per i futuri!

– Avete compiuto un’altra tappa importante del vostro cammino insieme, auguri e tanta felicità!

– Che i vostri desideri possano realizzarsi e i vostri sogni avverarsi!

– Cosa dire? Cupido ha colpito ancora… e a giudicare dai vostri occhi innamorati, le sue frecce non fanno male.

– Che la magia di questo giorno possa rendere altrettanto magica la vita che vi attende dietro l’angolo.

– Che la vostra vita sia come un giardino incantato dove raccogliere i vostri desideri.

– Dopo la promessa sapete cosa vi aspetta? Ma siete proprio sicuri sicuri? Auguri!

– Due nuove stelle brillano nel firmamento dell’amore, siate felici!

– Il matrimonio è una scommessa sul futuro, quindi felicitazioni e auguri per il vostro domani.

– Questo è l’inizio di una vita a due: pedalate insieme e arriverete alla meta, vecchi e felici!

– Vi auguriamo che le promesse di amore che vi siete scambiati oggi siano il fuoco che riscalda i vostri cuori, auguri!

– Vivere insieme sarà una piacevole scoperta: segni, abitudini, piaceri… Tutto sempre con tanto umorismo e fantasia. Auguri ai promessi sposi!

Se invece come invitato vuoi far ridere gli sposi, esistono tante frasi simpatiche che si adattano anche al giorno delle nozze!

Frasi belle per promessa di matrimonio

Non solo frasi d’auguri. Il giorno del matrimonio può essere reso speciale anche da frasi per la promessa vera e propria, da utilizzare con il vostro futuro partner per la vita.

fedi matrimonio fiori oro bianco

Ecco alcune delle più belle ed emozionanti:

– Ogni volta che mi guardi nasco nei tue occhi (Jorge Riechmann)

– Niente è per sempre, per questo voglio che su sia il mio niente (Frida Khalo)

– Ti amo non soltanto per quello che sei, ma per quello che sono io quando sono con te (Gabriel Garcia Marquez)

– Non sono sicuro di averti dentro di me, né di essere dentro di te, e neppure di possederti. E in ogni caso, non è al possesso che aspiro. Credo invece che siamo entrambi dentro un altro essere che abbiamo creato, e che si chiama ‘noi’ (I ponti di Madison County)

– Amo come l’amore ama. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo, se ciò che ti voglio dire è che ti amo? (Fernando Pessoa)