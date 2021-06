Auguri di matrimonio: frasi da scrivere sui biglietti augurali per emozionare gli sposi e farli rimanere a bocca aperta.

Il giorno delle nozze è il più importante nella vita degli sposi. Ma non va sottovalutato nemmeno per gli invitati, a prescindere dal grado di amicizia o parentela. Per questo in molti si chiedono quali sono gli auguri di matrimonio da dover scrivere sul biglietto. Non solo scrivere un biglietto con alcune frasi è importante per rispettare la tradizione e l’educazione, ma anche per far sentire il proprio supporto ai novelli sposi in un momento tanto importante e delicato. Per questo gli auguri agli sposi devono suscitare positività, se non gioia. Il tutto rimanendo però fedeli al carattere dei del futuro marito e la futura moglie. Se si tratta di persone giocose, si può puntare anche sull’ilarità, altrimenti meglio scommettere sulle emozioni profonde. Andiamo a scoprire alcune migliori frasi per sposi, una buona base da cui partire per poter prendere spunto e lasciarsi ispirare!

Frasi per matrimonio: le più emozionanti nel solco della tradizione

Partiamo dalle frasi classiche, gli evergreen che possono essere utilizzati da ‘tappabuchi’ quando proprio la fantasia scarseggia. In questa casistica potrebbe rientrare il popolare “sposi bagnati, sposi fortunati“, quando il clima nel giorno delle nozze non è dei migliori. Ma anche tutte le frasi relative al rapporto, che anche con il matrimonio non cambia, o al massimo si rafforza, e tutte le felicitazioni più semplici e immediate, ad esempio: “Che questa giornata possa essere semplicemente il proseguimento di tutto quello che avete costruito assieme fino ad ora e che questo sia l’inizio di un nuovo appassionante capitolo della vostra vita. Tanti auguri“.

arco fiori sposi matrimonio bacio

Una frase di stampo classico può però anche essere rivolta al futuro, a quello che aspetta gli sposi dopo le nozze. Prova quindi a impreziosire il tuo biglietto per matrimonio con un augurio di questo tipo: “Ora che vi siete sposati dovete costruire, mattoncino dopo mattoncino, la casa che possa contenere tutto il vostro amore e gioia“.

Se invece gli sposi sono fortunati e vanno incontro a una bella giornata assolata, puoi giocare sempre sul clima con una frase di questo tipo: “Che il sole possa sempre scaldare i vostri cuori e che Dio possa sempre illuminarvi lungo il cammino della vostra vita insieme“.

Frasi per sposi divertenti

Se gli sposi sono due giocherelloni, o se c’è un rapporto particolarmente confidenziale fra voi, puoi però puntare anche su qualcosa di più leggero e di meno formale. Per esempio, giocando sullo stereotipizzato binomio matrimonio/galera, puoi scrivere qualcosa del genere: “Non sapevo avessi commesso un crimine per finire in galera. Oh, scusa, mi sono sbagliato, ti sei semplicemente sposato, che equivale praticamente allo stesso. Tantissimi auguri di matrimonio“.

Ma puoi provare ad essere un pochino più originale, tentando di utilizzare paragoni meno scontati, come questo: “Sposarsi è come curare il mal di denti: sembra che tutto sia alla normalità, ma improvvisamente senti quel dolorino che ti tiene sveglio tutta la notte e che ti tormenta“. Magari se sul biglietto augurale per il matrimonio scrivi qualcosa del genere è comunque meglio aggiungere una postilla di questo tipo: “Auguri e ricordati che scherziamo sempre perché ti vogliamo bene e siamo orgogliosi del grande passo che hai compiuto“.

matrimonio coppia riso

Quando la confidenza è tanta, però, e quando la storia della coppia lo permette, ci si può giocare anche una frase del tipo: “Che dire? Era ora!!!“. Se invece il matrimonio è particolarmente ricco e sfarzoso, si può scegliere di sottolineare la bellezza della festa: “Un evento così non può certo passare inosservato! Auguri amici miei!“. Ma si può anche giocare con Cupido, magari scegliendo una frase così: “Cupido ha colpito ancora e a giudicare dai vostri occhi innamorati le sue frecce non fanno male“. Insomma, molto dipende dal tema del matrimonio, dal carattere degli sposi, dalla propria personalità e anche da altri elementi esterni. Per essere originali non ci vuole molto. Gioca con la fantasia, senza aver paura di risultare scontata/o oppure fuori luogo. L’importante è essere sinceri e mettere nei biglietti d’auguri per il matrimonio ciò che credi gli sposi vogliano leggere.