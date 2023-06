A casa di Alba Parietti c’è un mondo che non ti aspetti, fatto di angoli di pura magia e giochi di luce… Ecco dove abita la celebre showgirl!

Vi portiamo tra le segrete stanze della splendida villa di Alba Parietti, un vero e proprio angolo di paradiso nel cuore di Roma. Lusso e sensualità si rincorrono tra gli ambienti, arredati con particolare gusto e originalità. Velluto, legno e vetro si intrecciano a comporre un mosaico di armonie tra comfort e un design mozzafiato.

La casa di Alba Parietti

Avete mai visto dove abita Alba Parietti? La bellissima showgirl, volto amato della tv italiana, vive in una splendida villa dove tutto è colore e classe. Ricca di dettagli, è arredata con la massima cura per i particolari e gli ambienti sono costellati di soprammobili e quadri. Un elemento che domina su tutti? Gli immancabili paralumi, che regalano allo sguardo l’intrigante carezza di luci soffuse, in tutta la casa!

Un universo di giochi di luci (e dettagli)

Gli interni sono finemente arredati, come si può notare dalle immagini precedenti, e impreziositi dal caldo abbraccio del parquet che rende tutto più accogliente sofisticato.

Alba Parietti ama le ampie vetrate, che le permettono di godere di una vista mozzafiato sulla veranda e il giardino esterni, vista piscina!

Tappeti persiani a dare dinamismo agli elementi, velluti rossi sui divani e specchi sono alcune delle componenti trainanti nell’arredamento di casa Parietti.

Alba Parietti: magia tra le pareti di casa

Nell’abitazione di Alba Parietti non manca un’area destinata al salotto, anch’esso fitto di giochi di luce e colori. Sul caminetto cornici e candelabri, compresi gli immancabili paralumi che sembrano essere una vera e propria passione per la padrona di casa!

Fiori, argenti e statue compongono il variopinto e multietnico mosaico di complementi che affollano gli spazi di casa Parietti, dove il rosso assume è nota dominante che balza agli occhi dal primo sguardo.

Una delle stanze in cui la vediamo più spesso scattare i suoi selfie? Il bagno, ricchissimo di dettagli.

La camera da letto di Alba Parietti

E in camera da letto… non poteva mancare il tocco persistente del rosso vivace e un meraviglioso matrimoniale in cui trovare ristoro dopo le fatiche quotidiane…

I comodini sono praticamente due tavolini, su cui poggiano grandi abat-jour e portafoto. A terra un tappeto e ad affiancare il grande letto una poltrona in pelle dal sapore vintage, fedele compagna di relax e silenzi…

A mostrare questi dettagli della sua splendida casa è stata la stessa showgirl, che su Instagram ha deliziato i suoi tantissimi follower con romantici scatti dagli angoli del suo universo domestico.

