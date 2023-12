Il Christmas Blues è sempre più diffuso: vediamo cos’è e quali sono i sintomi della depressione legata al Natale.

Non tutti amano il Natale, ma soltanto alcuni sperimentano la Christmas Blues. Si tratta di una vera e propria depressione legata al periodo delle feste dicembrine: vediamo cos’è nello specifico e quali sono i sintomi che devono essere letti come campanelli d’allarme.

Avete mai sentito parlare della Christmas Blue? E’ un fenomeno piuttosto diffuso, studiato anche dalla scienza, che può essere identificato come una depressione tipica del Natale. Questo disagio – se così vogliamo chiamarlo – si manifesta proprio quando le feste si avvicinano e scompare con l’Epifania. I sintomi sono chiari ed evidenti: ansia, frustrazione, tristezza e irritabilità.

Le cause del Christmas Blues sono da rintracciare soprattutto in quella specie di obbligo ‘sociale’ che il Natale impone: siamo tutti felici, più buoni e circondati da una famiglia. Non per tutti, però, la realtà è questa. Un ruolo importante, inoltre, è giocato dalle riunioni familiari: in quanti temono un classico Natale in Casa Cupiello? Come sempre, la tradizione cinematografica napoletana insegna.

Come si combatte la depressione legata al Natale?

Disagio, malinconia, vera e propria depressione legata al Natale: se la provate, non sentitevi alieni. Il fenomeno, infatti, interessa sempre più persone. Magari il Christmas Blues nasce a causa dall’assenza di un compagno con cui presentarsi alle riunioni familiari, oppure dalla mancanza di denaro per fare i regali a parenti e amici, ma il succo non cambia. La tristezza, così come tutti gli altri sentimenti, va accettata e non contrastata. Cercate di assecondare i vostri desideri e, se necessario, rifiutate gli inviti che non vi danno serenità. In sostanza: imparate a volervi bene, davvero.