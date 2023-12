Alessandra Pierelli mostra ai fan il suo albero di Natale: è semplice e senza fronzoli, ma è davvero speciale. Ecco perché.

Cosa c’è di meglio che trascorrere un pomeriggio in famiglia ad addobbare l’albero di Natale? Nulla. Lo sa bene Alessandra Pierelli, che ha condiviso con i fan il suo momento speciale, vissuto accanto al marito e ai due figli. Il suo Christmas tree è semplice, ma quasi unico.

Alessandra Pierelli: il suo albero di Natale sa di famiglia

Alessandra Pierelli è una dei pochi personaggi del mondo dello spettacolo ad aver rispettato la tradizione: ha addobbato l’albero di Natale nel giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il marito Fabrizio Baldassari e i figli Daniel e Liam si sono goduti un pomeriggio all’insegna della famiglia. Perfino i due cagnolini hanno contribuito a rendere speciale l’atmosfera.

Un albero semplice, senza troppi fronzoli. Alessandra ha provveduto a montare tutti i rami, il marito ha pensato alle luci e i due figli sono entrati in gioco per l’addobbo. Il Christmas tree è stato posizionato in un angolo del salone e, tra baci e abbracci, è stato completato. Le palline sono di diversi colori, ma spicca soprattutto l’oro. A renderlo davvero magico è l’amore, ampiamente dimostrato dalla famiglia Pierelli-Baldassari durante l’allestimento.

Alessandra Pierelli: la sua famiglia è tutto, non desidera nient’altro

A didascalia del filmato con cui ha mostrato ai fan l’addobbo del suo albero di Natale, Alessandra Pierelli ha scritto: “Non sono molto brava con i reel… ma in questo c’è proprio tutto… tutto quello che ho sempre desiderato! P.S. L’albero ancora è in fase di allestimento… dopo vi metterò una foto. Ahhh mi chiederete perché con il cappello e un guanto, perché nel primo pezzo ancora dovevo farmi i capelli e il guanto nulla, era in dotazione nella scatola dell’albero. Buona festa dell’Immacolata a tutti“.