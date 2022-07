Ecco quali sono le location di Il bisbetico domato, la commedia con protagonisti Adriano Celentano e Ornella Muti.

La bisbetica domata è una delle opere letterarie più famose di William Shakespeare, Il bisbetico domato è invece una delle commedie più famose con protagonista Adriano Celentano. Diretto da Castellano e Pipolo, il film è uscito nelle sale cinematografiche nel 1980 e ha avuto un grande successo. Il protagonista del film è Elia, un agricoltore asociale e misantropo, costantemente infastidito dalla presenze delle donne che non ama né la città né la campagna e che vive da solo a Rovignano. Tutto cambia quando una sera conosce Lisa che gli chiede ospitalità dopo aver avuto un problema con l’auto. Ma vediamo ora quali sono le location di Il bisbetico domato.

Il bisbetico domato: le location del film

La location principale di Il bisbetico domato è Villa Necchi, a Molino D’Isella in proviamo di Pavia: è questa in realtà la casa nella quale abita Elia nel film ed è qui che è stata girata la celebre scena in cui il protagonista pigia l’uva.

Adriano Celentano

Villa Pio a Somma Lombardo in provincia di Varese è invece la location utilizzata per la scena del ristorante dove mangiano Elia e Lisa.

Il bisbetico domato è stato girato poi per altre zone della Lombardia, da Arluno, dove è stata girata la scena del benzinaio a Cantù: nella palestra Parini sono state girate le scene della partita di basket. La scena in cui Elia con il trattore trascina per strada il letto con sopra Lisa è stata invece girata a Bereguardo.

Il bisbetico domato: il cast del film

Come detto in precedenza, il protagonista principale de Il bisbetico domato è Adriano Celentano che interpreta il ruolo di Elia. Ornella Muti è invece la co-protagonista ed è lei a vestire i panni della bella Lisa. Nel cast del film sono inoltre presenti anche Edith Peters, Pippo Santonastasio, Jimmy il Fenomeno, Milly Carlucci e Nicola De Buono.

Riproduzione riservata © 2022 - DG