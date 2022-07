Secondo le indiscrezioni, Amadeus si starebbe muovendo per avere Lady Gaga e Britney Spears tra gli ospiti internazionali di Sanremo 2023.

Secondo l’indiscrezione riportata da Coming Soon, e da un post di Cinguetterai, Amadeus avrebbe pensato a Lady Gaga e Britney Spears come ospiti speciali. Che ci siano entrambe o una delle due, per Sanremo 2023 sarebbe veramente positivo; avere due star internazionali così note e importanti. Che il conduttore voglia battere tutti i record di ascolti del Festival?

Come riporta Cinguetterai: “Amadeus vorrebbe portare a #Sanremo2023 una popstar mondiale. Secondo il sito #ComingSoon, il direttore artistico avrebbe già contattato i manager di #BritneySpears. Tra i nomi in ballo ci sarebbe anche #LadyGaga, ma la scelta è ricaduta sulla prima.”

Entrambe le sta di Hollywood sono molto note e amate dal pubblico, e averle al Festival potrebbe essere per Amadues occasione di battere ogni record. Britney Spears con le sue hit più note Baby one more time e Toxic ha ottenuto il ruolo di regina del pop. Recentemente si è anche sposata con Sam Ashgari e ora potrebbe dedicarsi maggiormente alla carriera. Che il palco di Sanremo possa essere un buon trampolino per rilanciare la sua musica?

Lady Gaga intanto, oltre alle sue meravigliose canzoni è sempre più vicina ad affermarsi anche come volto cinematografico. La sua ultima interpretazione nel contestato film House of Gucci l’ha resa ancora più famosa e nota anche su grande schermo. Dunque, una loro partecipazione potrebbe far schizzare gli ascolti che è sempre tra gli obiettivi del conduttore.

