Frasi matrimonio simpatiche: gli auguri matrimoniali divertenti per prendere in giro gli sposi con frasi spiritose nel giorno più importante della loro vita.

Il giorno delle nozze è uno dei più importanti nella vita di tutti noi, pieno di sacralità e di momenti emozionanti. Anche per questo può essere molto apprezzato alleggerire la situazione con frasi di matrimonio simpatiche e divertenti da scrivere sui biglietti, per strappare un sorriso agli sposi grazie a battute spiritose e non offensive. Se sei alla ricerca di quella più giusta, ecco alcune frasi divertenti per un matrimonio!

Frasi matrimonio spiritose: ecco alcune delle più famose

Di auguri matrimoniali divertenti ne esistono davvero molti, aforismi di scrittori, comici, attori, ma anche pillole di saggezza popolari o anonime, tramandate in maniera orale in occasioni di questo tipo.

Ecco alcune frasi di auguri per il matrimonio simpatiche firmate da aforisti conosciuti:

– Il matrimonio è l’unica guerra in cui si dorme con il nemico (François de la Rochefoucault)

– Il matrimonio è un’alleanza stipulata tra un uomo che non può dormire con la finestra chiusa e una donna che non può dormire con la finestra aperta (George Bernard Shaw)

– Si dovrebbe essere sempre innamorati. Ecco perché non bisognerebbe mai sposarsi! (Oscar Wilde)

– Prima del matrimonoi tenete gli occhi ben aperti. Dopo chiudetene uno (Benjamin Franklin)

– Il matrimonio è come una trappola per topi; quelli che son dentro vorrebbero uscirne, e gli altri ci girano intorno per entrarvi (Giovanni Verga)

– Non è che sono contrario al matrimonio, però mi pare che un uomo e una donna siano le persone meno adatte a sposarsi (Massimo Troisi)

Auguri matrimoni divertenti: le alternative da scegliere

Ci sono poi tantissime frasi di auguri che non portano una firma precisa, ma sono spesso apprezzate non solo dagli sposi, ma anche dagli invitati. Ecco le più divertenti, che non si adattano però ai vari tipi di anniversari esistenti;

– Il matrimonio è quell’istituzione che permette a due persone di affrontare insieme difficoltà che non avrebbero mai avuto se non si fossero sposate. Auguri!

– Non mi sono preoccupato di comprarvi un regalo. Sarebbe solo un’altra cosa da litigarsi quando divorzierete! Tanti auguri!

– Niente sarà più come prima: complimenti per la scelta fatta. Siete un esempio di coraggio e incoscienza! Vi auguro tutto il meglio!

– L’amore è cieco, ma il matrimonio restituisce la vista. Tanti auguri!

– Bene, ora è l’inizio della fine per te. Niente più birre, niente più serate con gli amici, ma almeno hai una moglie amorevole. Congratulazioni!

– Ricordati che non la stai sposando, è lei che ti concede, gentilmente, di essere suo marito. Tanti auguri!

– Ripensa a quando vi siete innamorati follemente l’un l’altro. D’ora in poi sarà tutto finito. Felice vita coniugale!

– Il primo anno di matrimonio è statisticamente il più difficile, gli altri invece sono quelli impossibili

– Siate innamorati e siate fiduciosi, soprattutto, restate insieme… il divorzio è troppo costoso! Tanti auguri!

– Il segreto per un matrimonio felice rimane un segreto. Tanti auguri!

– Non c’è niente di peggio di un amico che si sposa. Ora i miei genitori hanno una ragione in più per convincermi a sposarmi. Congratulazioni.