Qual è il significato della canzone Sangue di Mew? La nuova allieva di Amici 23 ha pubblicato l’inedito lo scorso febbraio.

Valentina, in arte Mew – nome preso in prestito dai Pokemon – è una dei nuovi allievi di Amici 23. La cantante si è presentata nel talent di Maria De Filippi con un suo inedito intitolato Sangue, brano che vanta già parecchie views su Spotify. Vediamo il significato e il testo.

Sangue di Mew: il significato della canzone dell’allieva di Amici 23

Mew è il nome d’arte di una ragazza di nome Valentina, nata da madre tedesca e da padre italiano. E’ riuscita a fare breccia nel cuore dei professori di canto di Amici 23 grazie al suo inedito intitolato Sangue. Il brano, pubblicato a febbraio 2023, è stato seguito dal singolo NS1Q. Ad oggi, la canzone ha registrato 7.704 stream su Spotify, ma con la partecipazione al talent di Maria De Filippi si prevede un netto aumento degli ascolti.

“Sono stanca di

sentirmi sbagliata

ma se non mi vuoi

mollami“.

Sangue racconta i sentimenti di una ragazza che vive una relazione poco soddisfacente. Il partner c’è a tratti e lei è stanca di sentirsi “usata“. Non riesce a capire se la ama o ha “solo fame“, ma si rende conto che “da sola proprio non so stare“.

“Indeciso vuoi o me o te

più ti amo e più ti odio bugiardo

ma se mi stanco mi hai perso“.

Le donne sanno essere molto pazienti, ma quando arrivano a superare il limite difficilmente tornano indietro. La protagonista di Sangue, pur non riuscendo a stare sola, sa che prima o poi il momento dell’addio, quello del non ritorno, arriverà. L’inedito di Mew è autobiografico? Al momento non è dato saperlo.

Ecco il video di Sangue di Mew:

Sangue di Mew: il testo della canzone dell’allieva di Amici 23

Sono stanca di essere usata

sono stanca di me

e te…

