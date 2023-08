Con l’arrivo di settembre torna la consueta programmazione televisiva: ecco quando comincia Amici 2023/2024, l’edizione numero 23 del talent.

L’edizione numero 22 di Amici si è conclusa con la vittoria di Mattia Zenzola ma anche con l’esplosione di alcuni giovani talenti come Angelina Mango e Wax. Ora però è arrivato il momento di iniziare a pensare alla nuova edizione del talent show, si avvicina infatti il giorno del debutto televisivo di Amici 23: vediamo allora quando comincia realmente la nuova edizione e alcune anticipazioni a riguardo.

Amici 2023/2024: quando inizia?

Quando inizia Amici 23? I primi rumors davano quella di domenica 17 settembre 2023 come la data della messa in onda della prima puntata della nuova edizione del talent, condotto sempre da Maria De Filippi: la data annunciata da Mediaset non è però quella, i fan del programma dovranno infatti pazientare ancora un po’ prima di poter finalmente vedere la puntata d’esordio di Amici 2023/2024.

Maria de Filippi

Il giorno che è stato scelto per la messa in onda della prima puntata di Amici 23 è domenica 24 settembre, in pratica una settimana dopo rispetto a quando ci si attendeva. Quel giorno prenderà ufficialmente il via la nuova edizione dell’amatissimo talent show di Canale 5.

Amici 23: le anticipazioni

Per quanto riguarda la nuova edizione, non è stato ancora ufficializzato il cast del programma: sarà quindi necessario attendere prima di poter scoprire i nomi dei concorrenti di Amici 23 che vedremo a partire da domenica 24 settembre.

Ma, oltre che ai nuovi studenti della scuola artistica di Canale 5, sono da ufficializzare anche i nuovi professori. Insomma, è stata annunciata la data del debutto televisivo della nuova edizione del programma ma sono ancora tanti i nodi di sciogliere e i quesiti in attesa di una risposta. Non resta quindi che attendere.