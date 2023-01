Ecco tutte le canzoni di Sister Act – Una svitata in abito da sposa: la colonna sonora del film con protagonista Whoopi Goldberg.

Sister Act – Una svitata in abito da suora è una delle commedie di maggiore successo degli anni ’90, un film che ancora oggi è visto con piacere e strappa più di qualche risata ai suoi spettatori. La protagonista Deloris Van Cartier, una cantante che si esibisce in un casinò a Reno, che è testimone di un omicidio commesso del suo amante, Vince LaRocca, che scopre così essere invischiato di affari molto loschi. Deloris decide di testimoniare contro il suo ormai ex amante, al processo mancano però ancora diversi mesi e, essendo braccata dagli uomini di Vince, viene fatta nascondere all’interno di un convento dove assume l’identità di Suon Maria Claretta. Grazie alla esuberanza e le qualità canore rivoluzione la vita all’interno del convento. Vediamo ora quali sono le canzoni di Sister Act – Una svitata in abito da suora.

Sister Act: le canzoni della colonna sonora

Vediamo allora quali sono tutte le canzoni che compongono la colonna sonora di Sister Act e che hanno contribuito fortemente al grande successo che ha avuto questo film. Ecco tutti i brani:

Whoopi Goldberg

Medley: (Love Is Like A) Heat Wave/My Guy/I Will Follow Him – Charlotte Crossley

Murder

Getting Into the Habit

Rescue Me – Fontella Bass

Hail Holy Queen – Whoopi Goldberg

Roll with Me Henry – Etta James

Gravy (For My Mashed Potatoes) – Dee Dee Sharp

My Guy (My God) – Whoopi Goldberg

Just a Touch of Love (Everyday)

Deloris Is Kidnapped

Nuns to the Rescue

Finale: I Will Follow Him (“Chariot”) – Whoopi Goldberg

Shout – Whoopi Goldberg

If My Sister’s in Trouble – Lady Soul

Sister Act: il cast del film

Deloris Van Cartier, alias Suor Maria Claretta, è interpretata da Whoopi Goldberg. Nel cast di Sister Act troviamo poi anche Maggie Smith nelle vesti della Madre Superiora, Kathy Najimy, Wendy Makkena, Mary Wickes, Bill Nunn e Harvey Keitel.

