Ecco le location di Sapore di te, la commedia diretta dai fratelli Vanzina sequel del celeberrimo Sapore di mare con Jerry Calà.

Tra i film più famosi con protagonista Jerry Calà ci sono senza dubbio Sapore di mare e Sapore di mare 2 – Un anno dopo. Nel 2014 i fratelli Carlo e Enrico Vanzina hanno realizzato un altro sequel: Sapore di te. Questa volta il film non è ambientato negli anni ’60 ma negli anni ’80, i protagonista sono completamenti diversi ma la storia è comunque sempre ambientante a Forte dei Marmi. La celebre località marittima della Toscana non è però l’unico posto dove sono state effettuate le riprese: vediamo ora quali sono tutte le location del film.

Sapore di te: le location del film

Oltre che a Forte dei Marmi, il regista Carlo Vanzina ha girato Sapore di te anche in altre celebri località marittime come Obertello, Porto Ercole, Livorno e Cala Violina. Ma la Toscana non è l’unica regione italiana ad aver ospitato regista, attori, attrici e addetti ai lavori vari. Una parte del film è stata girata anche nel Lazio, tra Roma e Fregene.

Tra le location di Sapore di te troviamo poi anche alcune località montane dell’Austria e del Trentino Alto-Adige, come San Candida e gli splendidi luoghi della Val Pusteria.

VINCENZO SALEMME

Sapore di te: il cast del film

Tra i protagonisti di Sapore di te troviamo Vincenzo Salemme, che interpreta l’onorevole socialista Piero De Marco che, durante la vacanza estiva, si invaghisce della bella Susy, impersonata da Serena Autieri.

Nel cast del film troviamo poi anche attori come Maurizio Mattioli e Nancy Brilli, che più volte hanno lavorato nella loro carriera con i fratelli Vanzina. Completano poi il cast Martina Stella, Giorgio Pasotti, Andrea Picci, Katy Saunders, Laura Berlin, Fiammetta Cicogna e Eugenio Franceschini.