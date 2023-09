A settembre su Rai 1 torna Storie italiane 2023, il programma che anche in questa edizione è condotto da Eleonora Daniele.

Con la fine dell’estate e l’arrivo del mese di settembre, nei vari canali torna la tradizione programmazione televisiva e tornano anche tutti quei programmi andati in pausa per alcune settimane o alcuni mesi. Su Rai 1 torna anche Storie italiane con una nuova edizione, come sempre condotta da Eleonora Daniele. Sarà l’undicesima volta, sulle tredici totali, che la presentatrice sarà alla guida del programma. Ma vediamo ora nel dettaglio quando inizia Storie italiane 2023 e che cosa dobbiamo aspettarci da questa edizione.

Storie italiane 2023: quando inizia

Ma quando inizia Storie italiane 2023? La messa in onda della prima puntata è in programma lunedì 11 settembre 2023. Il programma condotto da Eleonora Daniele andrà in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì nelle fascia oraria che va dalle ore 9.50 alle ore 11.55. Storie italiana farà quindi compagnia al mattino agli spettatori di Rai 1.

Eleonora Daniele

Storie italiane 2023: le puntate su Rai 1

Chi in questi anni ha guardato Storie italiane conosce bene il formata del programma: Eleonora Daniele, insieme ai suoi ospiti, racconta storie principalmente di cronaca, offrendo il punto di vista di persone comune attiverò interviste, servizi e anche interazioni con il mondo dei social e del web.

E a proposito del mondo di internet, un ruolo importante nel corso delle varie puntate del programma lo ha anche Michele Bertocchi, che affianca Eleonora Daniele alla conduzione occupandosi di tutto ciò che riguarda il mondo di internet: dal live tweeting, in cui vengono letti i vari tweet degli utenti sui temi affrontati, al fact checking delle notizie affrontate.

Non resta quindi che aspettare il prossimo lunedì 11 settembre per poter ricominciare a vedere le puntate di Storie italiane.