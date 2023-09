Miss Marx è stato uno dei film più acclamati alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia: dalla trama al cast, ecco cosa c’è da sapere.

Tra i grandi protagonisti della 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia c’è stato certamente il film Miss Marx. La pellicola diretta da Susanna Nicchiarelli, presentata in anteprima proprio alla kermesse in laguna, è uscito nelle sale cinematografiche il 17 settembre 2020 dopo essersi aggiudicato tre prestigiosi premi: il Premio FEDIC, il Premio Soundtrack Stars andato al gruppo Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo, il Premio La Pellicola d’Oro per la Miglior Sarta di scena andato a Paola Seghetti. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul film.

Miss Marx: la trama del film

Come anche il titolo suggerisce, Miss Marx racconta la storia di Eleanor Marx, la figlia minore del celebre filosofo padre del comunismo. Eleanor Marx è stata a sua volta una militante socialista, molto attiva per i diritti delle donne. Fu una delle fondatrici della Seconda Internazionale e dell’Indipendent Labour Party.

Le sue idee, le sue lotte per i diritti delle donne e l’abolizione del lavoro minorile vengono raccontate in questo film di Susanna Nicchiarelli, che tocca però inevitabilmente anche la vita private della protagonista: la sua storia d’amore con Edward Aveling, una figura di spicco nel socialismo inglese di fine ‘800 ma già sposato con un’altra donna, e infine la sua tragica morte.

Miss Marx: il cast del film

A interpretare il ruolo della protagonista, Eleanor Marx, è l’attrice inglese Romola Garai, che abbiamo potuto tra le protagoniste di un’altra pellicola che si è occupata dei diritti delle donne: Suffragette.

Nel cast di Miss Marx hanno po lavorato anche Patrick Kennedy, John Gordon Sinclair, Felicity Montagu, Karina Fernandez, Emma Cunniffe, Philip Groning (che interpreta Karl Marx), Celestin Ryelandt e Oliver Chris.