Ecco dove vedere il Festival di Venezia 2023 in streaming e in TV: è l’edizione numero 80 della celebre kermesse cinematografica.

Mercoledì 30 agosto prende il via il Festival di Venezia 2023. Quella di quest’anno è l’edizione numero 80 di quella che è una delle kermesse cinematografiche più importanti al mondo: anche quest’anno ci saranno in concorso numerosi film ma verranno proiettati anche tante altre pellicole fuori concorso. E poi non mancheranno gli ospiti, sia italiani che internazionali, che arricchiranno il programma. Per chi non sarà a Venezia nei giorni della Mostra cinematografica, c’è la possibilità di vedere il Festival del Cinema di Venezia 2023 in streaming e in TV. Vediamo ora come.

Come vedere il Festival di Venezia 2023 in streaming e in TV

Come detto in precedenza, il Festival di Venezia 2023 inizierà mercoledì 30 agosto e termina 9 settembre. Le cerimonie di aperture e di chiusura della kermesse sono trasmesse in diretta TV da Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre). La diretta TV della cerimonia di apertura della Mostra del Cinema di Venezia 2023 inizierà alle ore 18.45 del 30 agosto, la cerimonia di chiusura andrà invece in onda a partire dalle ore 18.45.

panoramica tramonto canal grande venezia

Ogni giorno, inoltre, su RaiNews, andrà in onda uno speciale dalle 19.15 alle 19.30 dove verrà raccontato tutto quello che è accaduto durante la giornata a Venezia. Non mancheranno poi i collegamenti quotidiani con il Tg1, il Tg2 e il Tg3.

Ma dove vedere il Festival di Venezia 2023 in streaming? Le due cerimonie, quelle di aperture e quelle di chiusure, possono essere viste in streaming su RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai a cui si può accedere da qualsiasi dispositivo, che sia il computer, lo smartphone, il tablet o la Smart Tv. Ricordiamo inoltre che la visione di tutti i contenuti di RaiPlay è completamente gratuita.