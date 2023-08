Mercoledì 30 agosto 2023 inizia il Festival di Venezia 2023: ecco tutti i film in concorso e il programma completo della manifestazione.

Per gli appassionati di cinema di tutto il mondo, uno degli appuntamenti annuali imperdibili è quello con la Mostra del Cinema di Venezia che è arrivata alla sua edizione numero 80. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere riguardo al Festival di Venezia 2023: dai vari film in concorso, al programma completo dell’importante kermesse. E non solo.

Mostra del Cinema di Venezia 2023: le date

Quando inizia il Festival del Cinema di Venezia 2023? L’importante kermesse cinematografica inizia mercoledì 30 agosto 2023 e si conclude sabato 9 settembre, il giorno in cui si terrà anche la premiazione finale e nel quale verranno annunciati tutti i vincitori di questa ottantesima edizione.

Festival di Venezia 2023: i film in concorso

Ecco quali sono i film in concorso al Festival di Venezia 2023:

Comandante di Edoardo De Angelis

Bastarden (The Promised Land) di Nikolaj Arcel

Dogman di Luc Besson

La Bête di Bertrand Bonello

Hors-Saison di Stéphane Brizé

Enea di Pietro Castellitto

Maestro di Bradley Cooper

Priscilla di Sofia Coppola

Finalmente l’Alba di Saverio Costanzo

Lubo di Giorgio Diritti

Origin di Ava Duvernay

The Killer di David Fincher

Memory di Michelle Franco

Io Capitano di Matteo Garrone

Aku Wa Sonzai Shinai (Evil Does Not Exist) di Ryūsuke Hamaguchi

Zielona Granica (The Green Border) di Agniezska Holland

Die Theorie Von Allem di Timm Kröger

Poor Things di Yorgos Lanthimos

El Conde di Pablo Larraín

Ferrari di Michael Mann

Adagio di Stefano Sollima

Kobieta Z… (Woman Of) di Małgorzata Szumowska e Michał Englert

Holly di Fien Troch

Festival di Venezia 2023: i film fuori concorso

Ecco quali sono invece i film fuori concorsi al Festival del Cinema di Venezia 2023:

Coup de chance di Woody Allen

The wonderful story of Henry Sugar di Wes Anderson

The Penitent – A rational Man di Luca Barbareschi

La sociedad de la nieve di J.A. Bayona

L’ordine del tempo di Liliana Cavani

Vivants di Alisa Delaporte

Daaaaaalì! di Quentin Dupieux

The caine mutiny court di Martial

Making of di Cédric Kahn

Aggo Dr1ft di Harmony Korine

Hit Man di Richard Linklater

The Palace di Roman Polanski

Xue Bao (Il leopardo delle nevi) di Pema Tseden

Amor di Virginia Eleuteri Serpieri

Frente a Guernica di Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi

Hollywoodgate di Ibrahim Nash’at

Ryuchi Sakamoto|Opus di Neo Sora

Enzo Jannacci vengo anch’io di Giorgio Verdelli

Menus Plaisirs- Les Troisgros di Frederick Wiseman

Conosco la tua anima (Episodi 1-2) di Alen Drljević

D’argent et de sang (Episodi 1-12) di Xavier Giannoli