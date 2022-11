Ecco le location di Tutto per mio figlio, il film con protagonista Giuseppe Zeno che racconta la storia di Raffaele Acampora.

Raffaele Acampora era un allevatore di animali che, per evitare che il proprio figlio finisse in brutti giri, si è ribellato a chi gli chiedeva il pizzo, denunciando i camorristi e fondando un sindaco con gli altri allevatori vittime del racket. Questa storia è raccontata in Tutto per mio figlio, film Rai con protagonista Giuseppe Zeno in onda in prima TV lunedì 7 novembre 2022 su Rai 1. Vediamo ora quali sono le location di Tutto per mio figlio.

Tutto per mio figlio: le location del film con Giuseppe Zeno

Tutto per mio figlio è ambientato nel 1996 ed è stato interamente tra Caserta e i paesi della provincia. Tra le varie scene ce n’è anche una che è stata girata alla Reggia di Caserta. L’intera vicenda raccontata nella pellicola è stata girata in Campania, nei luoghi dove effettivamente si è svolta la storia di coraggio e di lotta alla criminalità organizzata di Raffaele Acampora.

Giuseppe Zeno

Le riprese di Tutto per mio figlio si sono svolte nel 2021 e per completare la lavorazione sono state necessarie diverse settimane di lavoro per tutta l’estate del 2021.

Tutto per mio figlio: il cast del film

Come abbiamo detto in precedenza, a vestire i panni del protagonista di Tutto per mio figlio, Raffaele Acampora, è Giuseppe Zeno, attore molto noto al pubblico di Rai 1 (ma non solo) avendo recitato in diverse fiction di successo (da Mina Settembre a Il Paradiso delle Signore).

Nel cast di Tutto per mio figlio troviamo anche Antonia Truppo nei panni della moglie Anna, Giuseppe Pirozzi in quelli del figlio adolescente del protagonista del film Peppino, Tosca D’Aquino, Massimiliano Rossi, Roberto De Francesco, Ernesto Mahieux e Bruno Torrisi.

