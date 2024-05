Ecco la data di uscita degli episodi della seconda parte di Bridgerton 3 su Netflix: serve un po’ di pazienza.

Giovedì 16 maggio sono usciti su Netflix i primi episodi di Bridgerton 3 che sono stati visti da numerosi utenti. Ma come spesso accade con le serie TV più attese e di maggiore successo, Netflix non ha rilasciato per intero la prima stagione ma ha deciso di dividerla in due parti: giovedì 16 maggio sono infatti stati rilasciati sulla piattaforma streaming solamente quattro episodi, in pratica la metà considerando che la terza stagione è composta da un totale di otto episodi. Ma quando esce la seconda parte di Bridgerton 3?

Bridgerton 3: la data di uscita degli ultimi quatto episodi

I fan della serie TV creata da Shonda Rhimes dovranno armarsi di un po’ di pazienza prima di poter vedere su Netflix gli episodi della seconda parte di Bridgerton 3. La data scelta per il rilascio degli ultimi episodi, infatti, è quella di giovedì 13 giugno, quasi un mese dopo l’uscita degli episodi della prima parte.

Insomma, sarà necessario attendere ancora qualche settimane per scoprire come terminerà la storia tra i due protagonisti principali, Colin Bridgerton e Penelope Featherington, ma anche tutte le altre vicende raccontate nel corso di questa stagione.

Bridgerton 3: il cast della serie TV

Come detto in precedenza, i due protagonisti principali di Bridgerton 3 sono Colin Bridgerton e Penelope Featherington e a interpretare questi due personaggi saranno ovviamente sempre Luke Newton e Nicola Coughlan, gli stessi attori che hanno vestito i loro panni nelle precedenti stagioni.

Nel cast di Bridgerton 3 troviamo poi vecchie conoscenze come Jonathan Bailey, Luke Thompson, Adjoa Andoh, Claudia Jessie ma anche new entry come come Daniel Francis che sarà Marcus Anderson, Sam Phillips che sarà Lord Debling e James Phoon che sarà Harry Dankworth.