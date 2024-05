Ecco quali sono le location di Bridgerton 3 e dove sono le splendide ville nelle quali abitano i vari personaggi della serie TV.

Gli episodi di Bridgerton 3 sono finalmente arrivati su Netflix. Da tanto tempo i fan della serie TV creata da Shonda Rhimes aspettavano la nuova stagione, sono passati infatti due anni da quando sulla piattaforma streaming sono arrivati quelli della seconda. I protagonisti principali di questa stagione sono Colin Bridgerton e Penelope Featherington e nel corso delle varie puntate vedremo come si evolverà la loro storia d’amore. Ma vedremo anche tante splendide ville e dimore sparsi per l’Inghilterra, scopriamo allora quali sono tutte le location di Bridgerton 3.

Bridgerton 3: le location della serie TV

In Bridgerton 3 vediamo un nuovo personaggio, Lady Tilley Arnold, che abita in una splendida casa di campagna. Dov’è? È Basildon Park, si trova nel Berkshire ed è vicino a Upper Basildon e Lower Basildon.

Bridgerton

Quella che viene presentata come la tenuta di Lady Danbury, e che abbiamo già visto nelle precedenti stagioni, è in realtà l’Holburne Museum. E abbiamo già visto anche l’Hampton Court Palace, che è la splendida dimore della regina Carlotta.

Tra le location di Bridgerton 3 ci sono poi la cittadina di Bath, che si trova nella campagna inglese, e Londra. In particolare il quartiere Osterley di Londra caratterizzato dalla chiesa di Isleworth. E sempre a Londra sono state girate delle scene anche a Woburn Walk.

Tornando in tema ville e dimore, in Bridgerton 3 possiamo ammirare anche Ranger’s House con i suoi mattoni rossi (si trova sempre a Londra) e Squerryes Court, casa padronale che di trova a poca distanza da Westerham. E poi ancora Luton Hoo, Chiswick House e l’Old Royal Naval College. Ultima ma non ultima, Blenheim Palace, stupenda residenza di campagna che si trova a Woodstock.